أحمد عابدين يعود لتدريبات الأهلي

انتظم أحمد عابدين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم بفرع مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن عابدين شارك في المران بصورة طبيعية بعد أن كان قد اشتكى من آلام في عضلة السمانة.



وشارك عابدين في المران الذي شهد فقرات بدنية متنوعة وجوانب خططية عديدة، قبل أن يجري ييس توروب، المدير الفني، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الثامنة مساء الجمعة القادم على ملعب استاد السلام، في أول لقاءاته ببطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي يعلن جاهزية لاعبه الصاعد لمواجهة انبي بكأس عاصمة مصر