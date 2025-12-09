قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعلن المستشار أحمد عبدالحميد بودي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية المقامة اليوم بمقر القلعة البيضاء، بعد تسجيل 1128 عضوا

وبناء عليه يكلف مجلس إدارة نادي الزمالك بجميع الاختصاصات فيما عدا بند الميزانية، حيث يتم إرساله إلى الجهة الإدارية المختصة، لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وضمت اللجنة القضائية المشرفة على عملية التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك كلًا من:

المستشار محمد سامح – المستشار محمد يسري – المستشار حسن الغزاوي – المستشار هشام قطب.

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، على التواجد في الجمعية العمومية العادية للقلعة البيضاء، ومتابعة سير إجراءات التسجيل بالجمعية قبل غلقها في السابعة من مساء اليوم.

كما حرص على التواجد كل من، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسين السيد وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.

أحمد عبد الحميد الزمالك الجمعية العمومية العادية مجلس إدارة نادي الزمالك

