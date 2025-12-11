قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضا: عواد لم يعقد أي جلسة اعتذار مع إدارة الزمالك قبل معسكر المنتخب

محمد عواد
محمد عواد
رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد أضا أن الأنباء المتداولة بشأن اعتذار محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، للجهاز الفني بعد الأزمة التي ارتبطت بتواجده خلال معسكر الفريق في جنوب أفريقيا، غير دقيقة، مشيرا  إلى أن اللاعب لم يعقد أي لقاء مع مسؤولي النادي قبل التحاقه بمعسكر المنتخب الوطني لتقديم اعتذار أو مناقشة أي خلافات.


وأوضح أضا، عبر برنامج الماتش، على قناة صدى البلد، أن عواد يتمسّك بموقفه المعلن بأنه لم يرتكب أي تصرف يستوجب معاقبته سواء ماليًا أو إداريًا، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي إخطار رسمي من إدارة الزمالك يفيد بفرض عقوبات أو توجيه لوم إليه، وشدد على أن ما يثار حول توقيع جزاءات على اللاعب لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لا توجد داخل النادي مثل هذه القرارات المرتبطة بالواقعة المشار إليها.

وأضاف أضا أن الحارس انضم إلى معسكر المنتخب الوطني بصورة طبيعية فور انتهاء رحلة الزمالك التي استمرت ثلاثة أيام، دون وجود أي تأثير للأزمة الأخيرة على انضمامه.

وأتم أضا أن العلاقة بين محمد عواد والجهاز الفني مستقرة ولم تشهد ظهور أي خلافات جديدة. وأشار إلى أن اللاعب يركز حاليًا على استعادة جاهزيته الكاملة بعد انتهاء مهمته الدولية، استعدادًا للمرحلة المقبلة مع الفريق.
 

محمد عواد الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

