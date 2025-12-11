طرق علاج جفاف البشرة في الشتاء



مع برودة الطقس وقلة الرطوبة في الجو، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتشققات. وللحفاظ على بشرتك ناعمة وصحية خلال الشتاء، إليك أهم الخطوات الفعّالة:



1. استخدام مرطب غني

اختاري كريم مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين أو السيراميد.

ضعيه على البشرة فور الاستحمام لاحتفاظها بالرطوبة.



2. شرب كمية كافية من الماء

رغم إن الإحساس بالعطش يقل في الشتاء، إلا أن الجسم يحتاج نفس كمية الماء.



قلّة السوائل تزيد الجفاف بشكل واضح.

3. تجنب الماء الساخن جدًا

الماء السخن يزيل الزيوت الطبيعية بالبشرة



استخدمي ماء دافئ، واستبدلي الغسول القوي بآخر لطيف مناسب للبشرة الحساسة.



4. استخدام الزيوت الطبيعية

مثل زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا.



تمنح البشرة نعومة وترطيبا عميقًا، خصوصًا ليلًا.



5. ترطيب الشفاه باستمرار

استخدمي بلسم شفاه يحتوي على شمع العسل أو الفازلين أو زبدة الشيا.



6. ترطيب الجو داخل المنزل

تشغيل الدفايات يقلل الرطوبة.

استخدمي Humidifier لترطيب الهواء، وده بيحسّن شكل البشرة جدًا

7. تناول أطعمة غنية بالأوميغا 3

مثل السلمون، عين الجمل، بذور الكتان.

بتحسن مرونة البشرة وبتقلل الجفاف من الداخل.



8. وضع ماسكات ترطيب أسبوعيًا

ماسك الزبادي والعسل.

ماسك جل الصبار.

ماسك الخيار وملعقة عسل.



9. تجنب المقشرات القاسية

استخدمي مقشر لطيف مرة واحدة أسبوعيًا فقط، لتجديد البشرة بدون تهييج.