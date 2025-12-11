تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أ ش أ

استقبل ميناء دمياط 10 سفن وغادرته 13 سفينة أخرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي الموجود بالميناء 27 سفينة .



وقالت هيئة ميناء دمياط، في بيان صحفي اليوم الخميس - إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و786 طنا تشمل 3827 طن جبس معبأ و3818 طن يوريا و1480 طن كلينكر و1172 طن ملح صب و3489 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29 ألفا و216 طنا تشمل 8481 طن حديد و4096 طن خردة و15500 طن ذرة و1139 طن خشب زان .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 560 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 107 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3213 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19 ألفا و114 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 85 ألفا و690 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5387 حركة .

