استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد ارتفاع وول ستريت

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مساء الأربعاء 10 ديسمبر، بعد أن أدى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى انتعاش وول ستريت.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 57 نقطة، أي بنسبة 0.1%. بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك 100 دون مستوى الاستقرار.

في ختام تعاملات وول ستريت، عززت المؤشرات الأميركية مكاسبها، يوم الأربعاء 10 ديسمبر، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما ارتفعت رهانات المستثمرين على المزيد من التيسير النقدي.