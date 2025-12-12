قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الظهور الأول لسيارة لوتس الرياضية.. إليترا الهجينة بقوة تقارب 1000 حصان

لوتس إلترا
لوتس إلترا
صبري طلبه

كشفت لوتس عن الصور الأولى لطراز إليترا الهجين القابل للشحن، في خطوة تؤكد انتقال الصانع البريطاني إلى مرحلة جديدة من تطوير منظومات الدفع المتقدمة. 

ويظهر الطراز الهجين محافظاً على الروح التصميمية المعروفة في الإصدارات الكهربائية السابقة، إذ يتبنى الخطوط نفسها تقريباً مع بعض التفاصيل الرياضية التي تشكّل جزءاً ثابتاً من شخصية العلامة.

ورغم التشابه الكبير في المظهر الخارجي، إلا أن أبرز التحولات تأتي من البنية الميكانيكية التي تحمل نظام دفع جديداً يعدّ من الأكثر قوة في فئته، إلى جانب عدد من التجهيزات الفنية والتقنية.

منظومة هجينة معدّة لتقديم أداء استثنائي

تعتمد النسخة الهجينة من إليترا على محرك بنزين توربيني بسعة 2.0 لتر يعمل بالتكامل مع عدة وحدات كهربائية ضمن نظام هجين قابل للشحن مباشرة من الخارج. 

 لوتس إلترا 

وتوضح المعلومات الأولية أن القوة الإجمالية للنظام ستبلغ نحو 952 حصان، ما يمنح الطراز قدرات دفع عالية يتوقع أن تضعه ضمن الفئات المنافسة الأكثر تقدماً، كما يرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي صُمم للتعامل مع مستويات العزم المرتفعة التي ينتجها النظام الهجين.

بطارية بسعة متوازنة ومدى كهربائي مناسب

أشارت بعض التقارير العالمية أن الطراز سيعتمد بطارية متوسطة السعة، ما يمنحه قدرة على السير بالطاقة الكهربائية وحدها لمسافة تتراوح بين 345 و355 كيلومتراً داخل المدن.

وتشير التوقعات إلى أن الاستهلاك العام للوقود عند تشغيل النظام الهجين سيكون منخفضاً بشكل ملحوظ، وهو ما يمنح السيارة ميزة اقتصادية إضافية إلى جانب أدائها القوي، وتمثل هذه الأرقام اتجاهاً تسعى من خلاله لوتس لتحقيق توازن بين الأداء الرياضي والمتطلبات البيئية الحديثة.

 لوتس إلترا 

تصميم رياضي لسيارة لوتس إلترا الجديدة 

على مستوى المظهر الخارجي، تحافظ إليترا الهجينة على خطوط تصميم حادة وانسيابية تجمع بين الهوية الرياضية والعناصر العملية، وتبرز فتحات هواء فعالة للمساهمة في تحسين تدفق الهواء وتبريد المكوّنات الميكانيكية، بينما تمنح الأبعاد الكبيرة التي تتجاوز خمسة أمتار السيارة حضوراً لافتاً على الطريق.

ويكتمل التصميم بمصابيح أمامية ضيقة، وسبويلر خلفي، إضافة إلى مقابض أبواب مخفية وجنوط رياضية تؤكد توجه الطراز نحو الأداء الديناميكي، إلى جانب مقصورة عصرية تضم باقة من التقنيات، مع وجود بارز لتقنيات الحماية والأمان.

