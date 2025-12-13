الزمالك يرفض عروض رحيل خوان بيزيرا ويؤكد حاجته للفريق

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي ترفض بشكل نهائي مناقشة أي عروض تخص رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية، في ظل القناعة التامة بإمكاناته الفنية، وحاجة الفريق إلى جهوده في المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات "أون سبورت"، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

وفي سياق آخر، كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تطالب فيه بتأجيل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة، المقرر إقامتها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأوضح مدير الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن اتحاد الكرة وافق على طلب الزمالك، وتم إخطار النادي رسميًا بتعديل موعد المباراة لتُقام في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري، بدلًا من يوم 27 من الشهر نفسه، على استاد المقاولون العرب.

وجاء طلب الزمالك بتأجيل اللقاء بسبب ارتباط الفريق بخوض مواجهة سموحة يوم 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.