تحرير 343 محضرا تموينيا في دمياط والوادي الجديد وكفر الشيخ

أسفرت الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط منذ 7 ديسمبر وحتى اليوم "السبت" عن تحرير 301 محضر شملت 74 محضرا ضد مخالفات مخابز،و212 محضرا في مجال الأسواق،و 15 محضر عدم اعلان اسعار غاز وزيوت وشحوم بمحطة وقود وبيع اسطوانات بوتاجاز منزلية أعلى من سعرها.

يأتي ذلك في اطار الحملات التموينية التي تشنها مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات لضبط السلع منتهية الصلاحية ومراقبة المخابز وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد مجدى عبدالكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط - في بيان صحفي - تشديد الرقابه علي المخابز والأنشطه التموينية والرقابة علي الاسواق ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين بسعرها الأصلي .

وفي محافظة الوادي الجديد،حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد اليوم "السبت"،16 محضراً تموينيا متنوعاً ضد المخابز البلدية المخالفة بمدينة باريس ،و5 محاضر ضد محال تتبع إدارة تموين مركز بلاط .

وأوضحت سلوى مصطفى رجب مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد - في بيان صحفي - أن حملة مدينة باريس قادها المهندس علاء محروس مدير الإدارة،بالتعاون مع مكتب الموازين،وجاءت في إطار تفعيل مبادرة "حقك بالميزان"،وتنوعت محاضرها ما بين عدم وجود شهادة صحية، نقص وزن، عدم إعطاء بون للمواطن،موازين غير مدموغة وغير صحيحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وضبط حملة تموين مركز بلاط سلعا منتهية الصلاحية ومخالفات عدم حمل شهادة صحية.

وفي محافظة كفر الشيخ شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مفاجئة على عدد من المخابز في بندر ومركز دسوق أسفرت عن تحرير 21 محضرا عن مخالفات نقص وزن الرغيف وعدم اعلان أسعار وعدم النظافة .

وأكد المحاسب عادل الهابط مدير مديرية التموين بكفر الشيخ استمرار مراقبة المخابز اليومية وشن الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة بالمحافظة.