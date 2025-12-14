قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بمشاركة محلية ودولية.. مستشفى شفاء الأورمان تحتفل باليوم العالمي للباثولوجي للعام السادس على التوالي

للعام السادس على التوالي.. مستشفى شفاء الأورمان تحتفل باليوم العالمي للباثولوجي بمشاركة محلية ودولية
شمس يونس

 احتفلت مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر باليوم العالمي للباثولوجي، بالتعاون مع الكلية الملكية للباثولوجي بإنجلترا (RCPath) للعام السادس على التوالي.

 ويأتي هذا الاحتفال ضمن الفعاليات العالمية التي تُقام للتأكيد على الدور المحوري لعلم الباثولوجي في تشخيص وعلاج المرضى، خاصة مرضى الأورام.

وأوضحت الدكتورة أميرة عماد علوي، استشاري الباثولوجي ومدير معمل شفاء الأورمان، أنها قامت بتنظيم وإدارة اللقاء افتراضيًا عبر الإنترنت، والذي تضمن هذا العام عرض 20 حالة من مختلف الجامعات المصرية ومعمل المستشفى، إضافة إلى خمس مشاركات دولية من المملكة المتحدة وسريلانكا. وشارك شباب أطباء الباثولوجي ومشرفوهم بعروض تعليمية مميزة، ضمن منافسة للحصول على ثلاث جوائز مالية مقدمة بدعم وإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى.

كما تولّت لجنة التحكيم، المكوّنة من الدكتورة نسرين مجدي والدكتور محمد كمال (المديرين السابقين للمعمل)، تقييم العروض، وأسفرت المنافسة عن فوز كل من: الطالبة ندى الجارحي (مصر)، والطالبة أميرة سالم (إنجلترا)، والطبيب بيل ترنر (إنجلترا).

وأوضحت مدير معمل الباثولوجي أن المنافسة لم تشمل الحالات المقدَّمة من مستشفى شفاء الأورمان، رغم المشاركة الفعّالة من الأطباء المقيمين بالمستشفى (الدكتورة دينا بدوي، والدكتور أحمد شعيب، والدكتورة مارينا صبري)، وذلك حرصًا على الشفافية وتجنّب أي تعارض. وأكدت أيضًا أن هذا اللقاء يمنح فرصة مهمة لشباب أطباء الباثولوجي لعرض حالات نادرة أو مميزة تحمل رسائل تعليمية قيمة، مشيرة إلى أن علم الباثولوجي يُعد الأساس الذي تُبنى عليه الخطط العلاجية، وأن كل رعاية طبية تبدأ بتشخيص دقيق.

وفي ختام الفعاليات، وجّهت الشكر لإدارة المستشفى على الدعم المستمر، مؤكدة أن هذه الجوائز لا تحتفي فقط بإنجازات شباب أطباء الباثولوجي، بل تشجع أيضًا على تعزيز دورهم العلمي الحيوي في هذا التخصص.

من جانبه، أثنى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على الدور الحيوي الذي يقوم به معمل الباثولوجي بالمستشفى، والإنجازات التي يحققها، مؤكدًا أن شفاء الأورمان تحرص كل الحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات وتكريم المتميزين من العاملين بالمستشفى، بما يسهم في زيادة التنافسية التي تصب في صالح مرضى السرطان.

الاقصر اخبار الاقصر مستشفى شفاء

