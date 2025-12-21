قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36

مهرجان أيام قرطاج السينمائية
مهرجان أيام قرطاج السينمائية
سعيد فراج

أعلنت أيام قرطاج السينمائية في حفل اختتام دورتها 36 السبت 20 ديسمبر 2025، بقاعة الأوبرا مدينة الثقافة عن جوائز مختلف مسابقاتها الرسمية.

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

  • التانيت الذهبي: "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي (مصر)
  • التانيت الفضي: "ظل أبي" للمخرج أكينولا ديفيز (نيجيريا)
  • التانيت البرونزي: "غرق" للمخرجة زين دريعي (الأردن)
  • التانيت الشرفي:  "صوت هند رجب" للمخرجة  كوثر بن هنية(تونس)
  • أفضل سيناريو: للمخرجة آمال القلاتي عن فيلم "وين يأخذنا الريح" (تونس)
  • أفضل أداء نسائي: سجا الكيلاني عن فيلم صوت هند رجب
  • تنويه خاص لأفضل ممثلة: ديبورا لوب ناني عن فيلم “سماء بلا الأرض”
  • أفضل أداء رجالي: نواف الظفيري عن فيلم “هجرة”
  • تنويه خاص لأفضل ممثل: حسين رعد زوير عن فيلم “إركالا حلم كلكامش”
  • أفصل موسيقى: "أفروترونيكس" عن فيلم "ديا" (تشاد)
  • أفصل صورة: ميغيل يوان ليتن مينز عن فيلم “هجرة”
  • أفضل مونتاج: غيوم تالفس فيلم “ديا”
  • أفضل ديكور: عاصم علي عن فيلم “كولونيا”

جائزة الجمهور : "وين يأخذنا الريح" للمخرجة امال القلاتي (تونس)

جائزة العمل الأول:

جائزة الطاهر شريعة: لأول عمل طويل : "ظل ابي" للمخرج اكينوالا ديفيز (نيجيريا)

TV5 MONDEجائزة أفضل عمل أول : "ملكة القطن" للمخرجة سوزانا ميرغني (السودان)

المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة:

  • التانيت الذهبي: "تعلق" للمخرج مامادو غوما غييه (السينغال)
  • التانيت الفضي: "الأسود على نهر دجلة" للمخرج زردشت احمد  (العراق)
  • التانيت البرونزي: "فوق التل" للمخرج بلحسن حندوس(تونس)
  • تنويه خاص: زريعتنا لأنيس لسود (تونس)
  • تكريم للمخرج مامادو مصطفى غييه : فيلم "مقبرة الحياة" (السنغال)

المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة:

  • التانيت الذهبي: "32ب مشاكل داخلية" للمخرج محمد طاهر (مصر)
  • التانيت الفضي: مهدد بالانقراض للمخرج سعيد زاغة (فلسطين)
  • التانيت البرونزي: "عم تسبح" للمخرجة ليليان رحال (لبنان)
  • تنويه خاص 1 : "قهوة؟" للمخرج بامار كاين (السنغال)
  • تنويه خاص2: "العصافير لا تهاجر" للمخرج رامي جربوعي (تونس) 

مسابقة قرطاج للسينما الواعدة

جائزة قرطاج للسينما الواعدة : "حجر ورقة مقص" للمخرجة شريفة بن عودة ( المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت)

تنويه 1 : البحث عن عباس صابر للمخرجة دينا حسن أبو علا (المعهد العالي للسينما مصر)

تنويه2 : عصفورة للمخرجة مارغيريتا نخول

(جامعة السيدة لويزا بلبنان)

