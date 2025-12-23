مفيدة شيحة تعلق أداء لاعبي المنتخب في مباراة زيمبابوي بأمم أفريقيا 2025

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أداء ونتيجة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة في بطول أمم افريقيا المغرب 2025.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر كلها تابعت المباراة والحمدلله ربنا جبر بخاطرنا وكسبنا المباراة، وإن شاء الله هنعدي ودايما البدايات بتكون صعبة.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"الروح كانت قوية وعمر مروموش قدم مباراة أكثر من رائعة، ومحمد صلاح كان محظوظ بهدف مهم في المباراة، وإشادة إنجليزية بثنائي مصر محمد صلاح وعمر مرموش بعد الفوز على زيمبابوي، وقدموا مباراة رائعة وتناغم حقيقي بين صلاح ومرموش".

