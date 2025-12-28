قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز السيادة الصناعية لمصر ويخلق فرص عمل
شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا بالدوري الإيطالي
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك والصرافة
وزير الخارجية: تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاقية السلام
وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن
توخوا الحذر.. أمواج البحر ترتفع بشكل كبير على شواطئ 8 مدن ساحلية
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حزب المحافظين يدعو لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن.. والديهي ساخرا: خلوه عندكم

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عادل نصار

عرض الإعلامي نشأت الديهي مقطع فيديو سابقًا من إحدى حلقات برنامجه قبل ثلاث سنوات، وجّه خلاله رسالة إلى السفير البريطاني كان يطالب فيها بترجمة التغريدات التي كتبها علاء عبد الفتاح، والتي تضمنت إساءات مباشرة للدولة المصرية وتحريضًا صريحًا على قتل ضباط الجيش والشرطة.

واستعرض "نشأت الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، عددًا من التغريدات المنسوبة لعلاء عبد الفتاح، معتبرًا أنها تحمل دعوات مباشرة للعنف، وهو ما عاد إلى الواجهة مجددًا عقب تغريدة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي رحّب فيها بوجود علاء عبد الفتاح وأسرته داخل بريطانيا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية.

وفي ذات السياق دعا حزب المحافظين لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن، ليرد الديهي ساخرًا "خليه عندكم مش عايزينه، مبروك عليكم".

وأشار إلى أن تغريدة رئيس الوزراء البريطاني قوبلت بانتقادات واسعة داخل بريطانيا، خاصة بعد تداول مقاطع من الحلقة التي كان قد عرضها سابقًا، والتي أعادت تسليط الضوء على مضمون تغريدات علاء عبد الفتاح، ما أدى إلى تغير في ردود الفعل البريطانية تجاه القضية.

وأوضح أن هذا الجدل وصل إلى مستويات رسمية، حيث أعلن النائب العام البريطاني أسفه لتوقيعه سابقًا على وثيقة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، كما أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بالتغريدات التي وُصفت بالبغيضة والداعية للعنف.

وأكد أن ما قام به يندرج ضمن "الواجب الإعلامي"، مشددًا على رفضه لما وصفه بمحاولات تبرير أفعال أشخاص متهمين بالتحريض على العنف تحت شعارات حقوق الإنسان، منتقدًا ما اعتبره ازدواجية في المعايير الغربية عند التعامل مع مثل هذه القضايا.
 

