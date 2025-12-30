ادعم نقابتك تطالب بتجديد الدماء في انتخابات المحامين

طالب عبد المجيد جابر المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي بأسم حملة ادعم نقابتك، بتجديد الدماء في انتخابات النقابات الفرعيه بنقابة المحامين والقضاء علي ظاهرة الجمود النقابي ومنع توارث المقاعد النقابيه حيث سئم المحامين من تكرار نفس الوجوه بالاربع والخمس دورات انتخابية بدون تجديد وضخ دماء شابة فالاجيال الجديدة تحمل رؤي وطموحات واحلام بالتغيير تعكس احتياجات المحامي المعاصر

وأكد جابر ان استمرار الوجوه السابقة دون تحقيق تغيير ملموس يعزز حالة الاحباط ويعيق التقدم المطلوب واختيار اشخاص يعملون بجد واخلاص بعيدأ عن امبراطورية المصالح الخاصة .

ودعا جابر ان تكون هذه الانتخابات فرصة جيدة للتغيير الحقيقي وإعادة الأمل لمن فقدوا الثقة في العمل النقابي .