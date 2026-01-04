قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام سير الامتحانات

أ ش أ

تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللجان الامتحانية بكلية العلاج الطبيعي للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب حيث يؤدي الامتحانات بالكلية 382 طالبا وطالبة وسط حالة من الانضباط والالتزام داخل اللجان.


وقالت جامعه قناة السويس - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - إن عدد طلاب الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي يبلغ 131 طالبا وطالبة بينما يبلغ عدد طلاب الفرقة الثانية 137 طالبًا وطالبة ويؤدي الامتحانات بالفرقة الثالثة 114 طالبًا، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات إلى 382 طالبًا وطالبة موزعين على الفرق الدراسية المختلفة.


وخلال تفقده للجان الامتحانية .. أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات .. مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو استفسارات من الطلاب بما يعكس حرص الجامعة على دعم أبنائها الطلاب وتحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.


وأكد انتظام سير الامتحانات وفق الجداول المعلنة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
كما تفقد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور كذلك ، اللجان الامتحانية بكلية علوم الرياضة في إطار حرص الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي والاطمئنان على توافر المناخ الملائم للطلاب بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء وتكافؤ الفرص.


وأكد الدكتور ناصر مندور ، خلال الجولة ، أن الجامعة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها وتحرص على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة داخل جميع الكليات .. مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ بما يعكس صورة حضارية للعملية التعليمية بجامعة قناة السويس.


وشملت الجولة المرور على عدد من اللجان المختلفة والاطلاع على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتأكد من انتظام حضور الطلاب وتوافر سبل الراحة داخل اللجان مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات.


وتضم كلية علوم الرياضة عدد طلاب يبلغ 1887 طالبًا وطالبة، بواقع 1007 طالبة و880 طالبا ويتوزع الطلاب على الفرق الدراسية المختلفة، حيث يبلغ إجمالي طلاب الفرقة الأولى 428 طالبا والفرقة الثانية 469 طالبا والفرقة الثالثة 468 طالبًا، بينما يصل إجمالي طلاب الفرقة الرابعة إلى 522 طالبا وتعقد الامتحانات وفق جداول زمنية محددة تراعي تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.
 

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللجان الامتحانية بكلية العلاج الطبيعي انتظام العملية الامتحانية توافر الأجواء المناسبة للطلاب

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين

أمريكا تكرر نموذج العراق.. هل الدور على إيران بعد فنزويلا؟| خبير يجيب

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

