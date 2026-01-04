رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام سير الامتحانات

تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللجان الامتحانية بكلية العلاج الطبيعي للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب حيث يؤدي الامتحانات بالكلية 382 طالبا وطالبة وسط حالة من الانضباط والالتزام داخل اللجان.



وقالت جامعه قناة السويس - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - إن عدد طلاب الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي يبلغ 131 طالبا وطالبة بينما يبلغ عدد طلاب الفرقة الثانية 137 طالبًا وطالبة ويؤدي الامتحانات بالفرقة الثالثة 114 طالبًا، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات إلى 382 طالبًا وطالبة موزعين على الفرق الدراسية المختلفة.



وخلال تفقده للجان الامتحانية .. أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات .. مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، وتوفير الهدوء والانضباط داخل اللجان وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو استفسارات من الطلاب بما يعكس حرص الجامعة على دعم أبنائها الطلاب وتحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.



وأكد انتظام سير الامتحانات وفق الجداول المعلنة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تفقد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور كذلك ، اللجان الامتحانية بكلية علوم الرياضة في إطار حرص الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي والاطمئنان على توافر المناخ الملائم للطلاب بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء وتكافؤ الفرص.



وأكد الدكتور ناصر مندور ، خلال الجولة ، أن الجامعة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها وتحرص على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة داخل جميع الكليات .. مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ بما يعكس صورة حضارية للعملية التعليمية بجامعة قناة السويس.



وشملت الجولة المرور على عدد من اللجان المختلفة والاطلاع على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتأكد من انتظام حضور الطلاب وتوافر سبل الراحة داخل اللجان مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات.



وتضم كلية علوم الرياضة عدد طلاب يبلغ 1887 طالبًا وطالبة، بواقع 1007 طالبة و880 طالبا ويتوزع الطلاب على الفرق الدراسية المختلفة، حيث يبلغ إجمالي طلاب الفرقة الأولى 428 طالبا والفرقة الثانية 469 طالبا والفرقة الثالثة 468 طالبًا، بينما يصل إجمالي طلاب الفرقة الرابعة إلى 522 طالبا وتعقد الامتحانات وفق جداول زمنية محددة تراعي تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

