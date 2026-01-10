قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: الدولة ماضية بثبات في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بسياسات واقعية

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد
أحمد بسيوني

أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الأسكندرية، إلى أننا شهدنا تحركًا إيجابيًا على مستوى السياسات المالية يجعلها أداة قوية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن العمل على تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي.. سينعكس بقوة فى تحسين معيشة المواطنين.

وخلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أضاف أن الدولة المصرية ماضية بثبات في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات واقعية، تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال فى الاقتصاد المصرى عبر إطلاق حزم متتالية من التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية على نحو يسهم فى مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز الصادرات المصرية؛ بما يساعد في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية، عن تقديره لوزير المالية.. لحرصه على الحوار الاقتصادي الصريح برؤية أكثر واقعية وتوازنًا وتحفيزًا للاستثمار، من خلال مكتبة الأسكندرية التى تعد منصة تفاعلية بين أصحاب القرار والمواطنين.

قال إن الاقتصاد المصري شهد خلال السنة الأخيرة تحسنًا كبيرًا شهد به الجميع، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية.. فكرة جيدة.. أثبتت جدواها خلال العام المالى الماضي، وأسهمت فى تعظيم جهود الدولة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري

الاسكندرية أحمد خالد السياسات المالية النمو الاقتصادي ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: تطوير "معهد ناصر" الأضخم في تاريخ وزارة الصحة.. ومتابعة رئاسية دقيقة للتنفيذ

رئيس الوزراء

مدبولي: مشروع تطوير معهد ناصر الأكبر في تاريخ وزارة الصحة ويحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس

المهندسين الراغبين في الحجز

إسكان المهندسين.. بدء التسجيل بقرعة بيع وتخصيص 96 وحدة بكمبوند بارادايس

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد