ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات

يهتم المواطنون بمسألة تراخيص البناء وطريقة تقديمها والبحث عن المسموح في البناء حالياً بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين الراغبين في البناء في جميع أنحاء الجمهورية.

إلغاء الاشتراطات البنائية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقةالرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فيالمحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة ً التنمية المحلية كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأناختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوةإلى 8 إجراءات فقط.





تراخيص البناء

ما المسموح في تراخيص البناء ؟

ووفق قانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططاتالاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيمالمعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية

كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنيةالواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.

كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لايتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًالمرتين عرض الشارع.





رابط تقديم طلبات استخراج تراخيص المباني إلكترونيًا

وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلبات تراخيص المباني، رفع الرسوماتالهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكترونيالخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط (اضغط هنــــــــــا)، وهذاسيُعفيهم من ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية في المدنالجديدة، ما يوفر الوقت والجهد.

مدة استخراج تراخيص البناء

الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلبتقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

عدد الأدوار المسموح بها

أرضي و3 أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، وبحد أقصى ارتفاع 13 مترًا.

في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويًا لضعف عرضالشارع.

السماح بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية المطلة علىطرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.