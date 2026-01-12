قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا حول مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار
شاهد.. تدريبات قوية لـ السنغال استعدادا لمواجهة مصر بكأس أمم إفريقيا
احتجاجات بلا سقف.. لماذا تربك موجة الغضب الحالية حسابات طهران؟
ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات

رشا عوني

يهتم المواطنون بمسألة تراخيص البناء وطريقة تقديمها والبحث عن المسموح في البناء حالياً بعد القرارات الأخيرة التي  اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين الراغبين في البناء في جميع أنحاء الجمهورية.

إلغاء الاشتراطات  البنائية

 أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقةالرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فيالمحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة ً التنمية المحلية كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأناختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوةإلى 8 إجراءات فقط.


 

تراخيص البناء 

ما المسموح في تراخيص البناء ؟

 ووفق قانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططاتالاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيمالمعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية

كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنيةالواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.

كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لايتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًالمرتين عرض الشارع.


رابط تقديم طلبات استخراج تراخيص المباني إلكترونيًا

 وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلبات تراخيص المباني، رفع الرسوماتالهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكترونيالخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط (اضغط هنــــــــــا)، وهذاسيُعفيهم من ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية في المدنالجديدة، ما يوفر الوقت والجهد.

مدة استخراج تراخيص البناء

 الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلبتقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

عدد الأدوار المسموح بها

 أرضي و3 أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، وبحد أقصى ارتفاع 13 مترًا.

في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويًا لضعف عرضالشارع.

السماح بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية المطلة علىطرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

تراخيص البناء عدد الأدوار المسموح بها في تراخيص البناء استخراج تراخيص البناء موقع تراخيص البناء اجراءات تراخيص البناء

