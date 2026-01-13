قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تامر الخطيب ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل حاصلة في كايرو رمضان 2026 | صور

كواليس مسلسل حاصلة في كايرو
إنتهى الممثل الشاب تامر الخطيب من تصوير مشاهده في مسلسل "حاصلة في كايرو" والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026 عبر إحدى المنصات الرقمية.

ويجسد تامر الخطيب شخصية سائق على سيارة وتتطور الأحداث خلال المسلسل.

مسلسل حاصلة في كايرو

مسلسل "حاصلة في كايرو" يضم مجموعة من الممثلين الجزائريين والمصريين وتدور أحداثه في قالب عن إمرأة وابنتها يقيمان في القاهرة عبر حقبتين من الزمن حيث تتداخل حياتهما مع التحولات الإجتماعية والشخصية التي يفرضها الوقت والزمن.

حاصلة في كايرو تأليف أحمد صبحي .. بطولة المسلسل من الجزائر سهيلة معلم، محمد خساني .. بطولة المسلسل من مصر سعد الصغير، عايدة رياض، منه عرفة، إيمان السيد، عمرو عبدالعزيز، محمد الصاوي، عزة مجاهد، زينب وهبى .. إخراج وائل فهمي عبدالحميد وإنتاج شركة Together Media دكتورة رشا عصفور.

كواليس مسلسل حاصلة في كايرو

ومن جانبه أعرب تامر الخطيب عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا العمل الضخم وقال : سعيد جدا بمشاركتي في عمل يضم مجموعة من الفنانين الكبار في مصر والجزائر واتقدم بالإمتنان للدكتورة رشا عصفور منتجة العمل على ترشيحي للمشاركة في هذا العمل.

الجدير بالذكر أن تامر الخطيب شارك مؤخرا في مسرحية حب من طرف حامد والتي عرضت على مسرح السامر بطولة ميدو عادل، خالد محروس ومجموعة من النجوم إخراج سهى العزبي.

كما شارك في أحداث  المسرحية الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٩٠ بطولة وإخراج تامر عبدالمنعم.

تامر الخطيب مسلسل حاصلة في كايرو كواليس مسلسل حاصلة في كايرو مسلسلات رمضان

