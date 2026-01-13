أيمن عزب ضمن مفاجآت مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة ياسر جلال

أعلن الفنان أيمن عزب عن مشاركته في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» الذي يخوض به النجم ياسر جلال سباق دراما رمضان 2026، مؤكداً أنه يتمني أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور العربي والمصري.

العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، وتشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما، بينهم ميرفت أمين، آيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع ومُحسن منصور، واخرون.

وانتهي ايمن عزب مع أسرة العمل من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل، حيث دخل العمل مراحل المونتاج والمكساج تمهيدا لعرضه.



وعبّر الفنان أيمن عزب عن حماسه وسعادته بالعمل في مسلسل كلهم بيحبوا مودي مؤكدًا أن الدور يتيح له الفرصة للتنوع الفني والتفاعل مع نجوم كبار في عالم الدراما الرمضانية، مؤكداً انه يتمني ان يكون العمل إضافة نوعية لمسيرته الفنية.

مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» يعد واحدًا من أكثر الأعمال الجماهيرية ترقبًا في موسم رمضان 2026، وسط توقعات بمنافسة قوية نظرًا لطابع العمل الاجتماعي الكوميدي الذي طالما لاقى قبولًا واسعًا لدى الجمهور.

