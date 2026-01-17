أحزاب سياسية: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس قوة مصر في إدارة الأزمات وعدالة موقفها في ملف مياه النيل

أحزاب سياسية:

=خطاب ترامب يمثل إقرارًا دوليًا بعدالة الموقف المصري

= مصر تتعامل مع ملف مياه النيل بمنتهى الحكمة والمسؤولية

=القاهرة شريكًا في أي معادلة تخص أمن المنطقة أو استقرارها

ثمنت الأحزاب السياسية ما تضمنه الخطاب الموجّه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي عكس بوضوح المكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة المصرية على خريطة التوازنات الإقليمية والدولية، والدور المحوري الذي تضطلع به القيادة السياسية المصرية في إدارة أعقد ملفات الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وأكدت الأحزاب - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن خطاب ترامب يمثل إقرارًا دوليًا بعدالة الموقف المصري في ملف النيل، مشددين على أن مصر تتعامل مع ملف مياه النيل بمنتهى الحكمة والمسؤولية دون تفريط في حق أصيل من حقوق الشعب المصري.



وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن الإشادة الصريحة من الرئيس الأمريكي بالدور المصري في الوساطة الناجحة لوقف إطلاق النار في غزة، وما تلاه من حديث واضح عن ملف تقاسم مياه النيل، لا يمكن قراءته بمعزل عن حقيقة راسخة، مفادها بأن مصر العظيمة بوزنها التاريخي وثقلها السياسي وقيادتها الرشيدة تفرض نفسها شريكًا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة تخص أمن المنطقة أو استقرارها.



وأضاف خليل أن ما ورد في الخطاب الأمريكي، لا سيما التأكيد على أنه "لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل منفرد على موارد النيل وتلحق الضرر بجيرانها"، يمثل إقرارًا دوليًا واضحًا بعدالة الموقف المصري، وبأن أي مسار أحادي في هذا الملف الحيوي يفتقد للشرعية السياسية والقانونية، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الحاكمة للأنهار العابرة للحدود.



وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار أن إبداء الاستعداد الأمريكي للقيام بدور منسّق ومراقب قوي في مسار التفاوض يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الحل العادل والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر اتفاق قانوني ملزم، يراعي الحقوق التاريخية لدولتي المصب، ويضمن إدارة واضحة لسنوات الجفاف والجفاف الممتد، دون المساس بحق أي دولة في التنمية المشروعة.



وشدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع هذا الملف بمنتهى الحكمة والمسؤولية، واضعة نصب أعينها تجنيب المنطقة أي مسارات صدامية، دون تفريط في حق أصيل من حقوق الشعب المصري.. مؤكدًا أن الهدوء المصري لم يكن يومًا ضعفًا، بل تعبيرًا عن ثقة دولة تعرف حجمها وتدرك أدواتها جيدًا.



وأكد خليل أن مصر، وهي تدير ملفات إقليمية شديدة التعقيد، أثبتت أنها الركيزة الأساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن أي حلول جادة لأزمات المنطقة تبدأ بالإنصات للرؤية المصرية، مشددًا على الدعم الكامل للقيادة السياسية في استثمار هذا المناخ الدولي بما يحقق اتفاقًا عادلًا ونهائيًا يحفظ شريان الحياة ويصون حقوق الأجيال القادمة.

من جهته.. أشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالرسالة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي، مؤكدا أن إشادة ترامب بالقيادة المصرية تعكس تقديرًا دوليًا للجهود المتواصلة لمصر في إدارة الأزمات الإقليمية.



وأشار إلى أن دور الرئيس السيسي في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس حكمة القيادة المصرية وقدرتها على حماية الأمن الإقليمي والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.. مؤكدًا أن الدور المصري كان دائمًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.



وأكد السادات أن الرسالة تعكس المكانة الإقليمية لمصر وقيادة الرئيس السيسي الحكيمة التي أثبتت عبر ملفات متعددة، بدءًا من غزة وحتى سد النهضة، أن مصر قادرة على التوفيق بين الأمن الإقليمي وحماية الحقوق الوطنية ودعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي السياق ذاته.. قال الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي تعكس إدراكًا دوليًا متناميًا لحجم الدور المصري المحوري في إعادة ضبط توازنات الإقليم، في ظل مرحلة شديدة التعقيد تشهد تداخلًا غير مسبوق بين الملفات الأمنية والسياسية والإنسانية في الشرق الأوسط.



وأوضح أن توقيت الرسالة يحمل دلالات خاصة، إذ يأتي في لحظة إقليمية فارقة تتزايد فيها الحاجة إلى قوى اتزان قادرة على إدارة الأزمات بعيدًا عن منطق التصعيد.. مشيرا إلى أن مصر باتت الطرف الأكثر قدرة على التواصل مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين وصياغة مسارات سياسية واقعية قابلة للتنفيذ، وعلى رأسها ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف أن الإشادة الصريحة بدور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" تؤكد أن مصر لا تزال حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي، وأن التحرك المصري منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 جاء من منطلق مسؤولية تاريخية وأمن قومي راسخ سعى إلى وقف نزيف الدم وحماية المدنيين ومنع اتساع رقعة الصراع بما يهدد أمن المنطقة بأسرها.



وأشار إلى أن ما تضمنته رسالة ترامب بشأن الاستعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية في ملف سد النهضة يحمل اعترافًا واضحًا بعدالة الموقف المصري، ويعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة أي مسارات أحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة، مؤكدًا أن التأكيد الأمريكي على أنه "لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر من جانب واحد على موارد نهر النيل بما يضر بجيرانها" يمثل سندًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا للموقف المصري القائم على احترام القانون الدولي ومبادئ الاستخدام العادل والمنصف للأنهار العابرة للحدود.



وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن إدارة مصر لملف سد النهضة اتسمت بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، حيث فضّلت مسار التفاوض والحلول السياسية مع التمسك الكامل بحقوقها التاريخية.. مؤكدًا أن هذا النهج يعكس قوة الدولة، ويبرهن على أن القاهرة تتحرك بثقة دولة تعرف وزنها وقدرتها على حماية مصالحها الاستراتيجية.



ولفت فرحات إلى أن الرسالة الأمريكية تمثل فرصة مهمة يجب البناء عليها في إطار دعم الجهود الدبلوماسية المصرية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة ويحفظ شريان الحياة لمصر ويصون حقوق الأجيال القادمة.. مشددا على الدعم الكامل للقيادة السياسية في إدارة هذا الملف المصيري بحكمة واقتدار.

من جهته.. قال الدكتور علاء مصطفى نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، إن الرسالة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي تعكس إدراكًا دوليًا واضحًا للدور المصري المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها ملف وقف إطلاق النار في غزة.



وأكد مصطفى أن الإشادة بالدور المصري في التهدئة تثبت أن مصر لا تزال الطرف الأكثر اتزانًا في إدارة التوازنات الصعبة بين الأمن القومي والاعتبارات الإنسانية في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تشهدها المنطقة.



وأشار إلى أن طرح استئناف الوساطة الأمريكية في ملف سد النهضة يمثل اعترافًا بصحة الموقف المصري القائم على ضرورة وجود رعاية دولية جادة تمنع فرض الأمر الواقع أو التحكم الأحادي في مورد استراتيجي يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.



وأضاف أن أي مسار تفاوضي جاد يجب أن يفضي إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحفظ في الوقت ذاته مصالح جميع الأطراف، محذرًا من أن تجاهل هذه الثوابت يفتح الباب أمام مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم.



واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل إدارة الملفات الإقليمية بمنهج سياسي رشيد يجمع بين الحكمة والحزم ويضع المصالح الوطنية العليا في صدارة الأولويات.