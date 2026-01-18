الاتحاد الأوروبي: نتعهد بالوحدة في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن القادة الأوروبيين تعهدوا بالبقاء متحدين في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة إلى أن توافق الدنمارك على بيع جرينلاند.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على سيادته، حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم التي لفتت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز كانوا من بين من تعهدوا من بين قادة الاتحاد الأوروبي بالبقاء “متحدين ومنسقين وملتزمين بالحفاظ على سيادة أوروبا؛ بعد أن أعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على 8 دول أوروبية اعتباراً من الأول من فبراير 2026”.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، من جانبه، أنه سينسق مع القادة في ردهم.

كما شددت أورسولا فون دير لاين، على أن "فرض الرسوم الجمركية سيقوض العلاقات عبر الأطلسي، ويُنذر بانزلاق خطير نحو التدهور، وستبقى أوروبا موحدة ومنسقة وملتزمة بالحفاظ على سيادتها".