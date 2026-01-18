قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسين بونو ينقذ المغرب ويحرم السنغال من هدف مؤكد بنهائي كأس أمم إفريقيا
تفاصيل الساعات الأخيرة قبل قتل أطفال الراهب| شاهد عيان: المتهم لعب مع الضحايا أثناء توجههم إلى درس القرآن.. وشارك في البحث عنهم بعدما نفذ جريمته
تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. وخصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير علاقات دولية: القاهرة تحولت إلى مركز صناعة القرار في شرق المتوسط والتحالف الثلاثي نموذج للاستقرار الإقليمي

طارق البرديسي
طارق البرديسي
رنا عبد الرحمن

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن التنسيق الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص يمثل تطورًا نوعيًا في طبيعة العلاقات بين الدول الثلاث، ويعكس مستوى غير مسبوق من التفاهم السياسي والاستراتيجي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة شرق البحر المتوسط.

وأوضح البرديسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدور المصري تجاوز الإطار التقليدي للدبلوماسية، لتصبح القاهرة نقطة ارتكاز رئيسية في إدارة ملفات الأمن الإقليمي، والطاقة، وبناء التحالفات، مؤكدًا أن مصر باتت تمثل الضمانة الأساسية لاستقرار المنطقة وصناعة القرار المتوازن فيها.

وأشار إلى أن الشراكة الثلاثية تستند إلى احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ التنظيم الدولي، وهو ما منحها شرعية سياسية وقدرة عملية على التعامل مع الملفات الشائكة، لافتًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا تقوم على أسس واضحة من المساواة وتكافؤ المصالح وتقاسم المنافع، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية تقدم نموذجًا واقعيًا للسياسة الرشيدة، يعتمد على التحرك الفعلي والنتائج الملموسة بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات، مشددًا على أن القاهرة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية بعقلانية واتزان، رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة.

وفي هذا السياق، أكد البرديسي أن التركيز على أمن شرق المتوسط والبحر الأحمر يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق مفهوم الأمن الجماعي، وحماية خطوط الملاحة الدولية، وتأمين مصادر الطاقة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن نجاح الشراكات الثلاثية لم يكن ليحدث دون مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور المستمر، وهو ما جعل من التحالف مع مصر ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار دبلوماسي، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت بمثابة غرفة عمليات السياسة الإقليمية، ومحور التنسيق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان تقاسم عادل للموارد والخيرات في المنطقة.

استقرار ملاحة موارد خيرات مصر البرديسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

ترشيحاتنا

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

الميراث

أمين الإفتاء محذرا: من يستولي على ميراث أخواته يعرّض نفسه لإثم عظيم

قضاء يوم الإفطار في رمضان

كيفية قضاء يوم الإفطار في رمضان إذا كان الصائم صغير السن.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد