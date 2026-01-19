قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيفا عن كاهل الأسر.. محافظ جنوب سيناء يقر خفض مصروفات المدرسة اليابانية 30%

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

صدّق اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على تخفيض مصروفات المدرسة اليابانية بنسبة 30%، وذلك استجابةً للمطالب المقدمة من النائب ماجد ربيع عطوة سالم، عضو مجلس النواب، عقب شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن الارتفاع الكبير في المصروفات الدراسية.

وكان النائب ماجد ربيع عطوة سالم قد تلقّى شكاوى من أولياء أمور طلاب المدرسة اليابانية، أفادوا خلالها بارتفاع المصروفات الدراسية إلى 11 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول، ومثلها للفصل الثاني، ليصل إجمالي المصروفات السنوية إلى 22 ألف جنيه، وهو ما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على عدد واسع من الأسر.

وعلى إثر ذلك، تقدّم النائب بمذكرة رسمية إلى محافظ جنوب سيناء طالب فيها بتخفيض المصروفات بنسبة 50%، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، ودعمًا لحق الطلاب في التعليم. وأوضح النائب أنه خلال مناقشة المذكرة تم إبداء موافقة مبدئية شفوية على نسبة التخفيض المطلوبة، إلا أنه بعد دراسة الموقف المالي صدر القرار الرسمي باعتماد تخفيض بنسبة 30%.

وأكد النائب ماجد ربيع عطوة سالم أن القرار، رغم عدم اعتماده نسبة التخفيض التي كان يأملها، يُعد خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه دعم العملية التعليمية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مشددًا على استمراره في متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية للطلاب وأسرهم.

كما توجّه النائب بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على استجابته السريعة وتعاونه البنّاء، مؤكدًا أن القرار يعكس وعي القيادة التنفيذية بالمحافظة بالظروف الاقتصادية للمواطنين، وحرصها على تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، بما يخدم مصلحة أبناء المحافظة، ويدعم تطوير المنظومة التعليمية وتلبية تطلعات .

جنوب سيناء تخفيض مصروفات اليابانيه طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

جماهير السنغال

اشتباكات بين جماهير السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا.. شاهد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

بقيمة 170 مليون دولار.. مصر توقع اتفاقا مع البنك الأفريقي للتنمية

جانب من اللقاء

التنظيم والإدارة والوطنية للإعلام يبحثان التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل

النفط

مسؤول سابق بالبنتاجون: العقوبات الأمريكية تؤثر على أسطول النفط الروسي لكن تواجه تحديات

بالصور

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد