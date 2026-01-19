تخفيفا عن كاهل الأسر.. محافظ جنوب سيناء يقر خفض مصروفات المدرسة اليابانية 30%

صدّق اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على تخفيض مصروفات المدرسة اليابانية بنسبة 30%، وذلك استجابةً للمطالب المقدمة من النائب ماجد ربيع عطوة سالم، عضو مجلس النواب، عقب شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن الارتفاع الكبير في المصروفات الدراسية.

وكان النائب ماجد ربيع عطوة سالم قد تلقّى شكاوى من أولياء أمور طلاب المدرسة اليابانية، أفادوا خلالها بارتفاع المصروفات الدراسية إلى 11 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول، ومثلها للفصل الثاني، ليصل إجمالي المصروفات السنوية إلى 22 ألف جنيه، وهو ما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على عدد واسع من الأسر.

وعلى إثر ذلك، تقدّم النائب بمذكرة رسمية إلى محافظ جنوب سيناء طالب فيها بتخفيض المصروفات بنسبة 50%، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، ودعمًا لحق الطلاب في التعليم. وأوضح النائب أنه خلال مناقشة المذكرة تم إبداء موافقة مبدئية شفوية على نسبة التخفيض المطلوبة، إلا أنه بعد دراسة الموقف المالي صدر القرار الرسمي باعتماد تخفيض بنسبة 30%.

وأكد النائب ماجد ربيع عطوة سالم أن القرار، رغم عدم اعتماده نسبة التخفيض التي كان يأملها، يُعد خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه دعم العملية التعليمية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، مشددًا على استمراره في متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية للطلاب وأسرهم.

كما توجّه النائب بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على استجابته السريعة وتعاونه البنّاء، مؤكدًا أن القرار يعكس وعي القيادة التنفيذية بالمحافظة بالظروف الاقتصادية للمواطنين، وحرصها على تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، بما يخدم مصلحة أبناء المحافظة، ويدعم تطوير المنظومة التعليمية وتلبية تطلعات .