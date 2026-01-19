ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 14 قتيلا و74 مفقودا

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في مدينة "كراتشي" الباكستانية إلى 14 قتيلا، بينهم رجال إطفاء و74 مفقودا.



وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الإثنين أنه تم السيطرة بالكامل على الحريق، مضيفة أن عمليات التبريد مستمرة حتى الآن مع توقعات بارتفاع حصيلة القتلى.



وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه بعد مرور أكثر من 35 ساعة على اندلاع الحريق الهائل في "جول بلازا" بمدينة "كراتشي" يسابق عمال الإنقاذ الزمن للبحث عن المفقودين وسط خطر انهيار المبنى.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد أعرب في وقت سابق عن حزنه العميق إزاء وقوع الحادث، وأصدر توجيهاته للسلطات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.



وشدد شريف على ضرورة تقديم كل مساعدة ممكنة للتجار المتضررين، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، كما أعرب عن تضامنه مع أسر الضحايا.