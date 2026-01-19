رئيس جامعة المنيا يُشدد على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي

شدد رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، اليوم /الإثنين/، على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، بالمستشفيات الجامعية ، استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أهمية توفير كافة المقومات الأساسية وتقديم الدعم اللازم لقيادات المستشفيات الجامعية الجديدة، بما يمكنهم من أداء دورهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.



وأكد رئيس الجامعة، وفق بيان، على ضرورة تنمية كفاءة الكوادر البشرية من الأطقم الطبية والتمريضية، والعاملين، باعتبارها أحد أهم ركائز التطوير المستدام إلى جانب وضع خطط وبرامج تطوير تستند إلى رؤية واضحة لحسن كفاءة العمل، وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية .



ووجه رئيس الجامعة بضرورة التواجد الدائم والمرور المستمر داخل المستشفيات والحرص على توفير كافة الخدمات الصحية للمرضى، وتحقيق التكامل التام بين التخصصات الطبية المختلفة، مع التأكيد على حسن معاملة المرضى ومرافقيهم وتطوير الأداء وفق الأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات والالتزام بمعايير جودة الأداء بها محليًا وعالميًا ووفقاً لمعايير الجودة.



ودعا رئيس الجامعة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والخدمية ويتماشى مع استراتيجية التعليم العالي التي تستهدف التوسع في التخصصات البينية والمستدامة، موجهاً بدراسة إنشاء مركز تميز بحثي للدراسات البينية في جراحة الوجه الفكين، بالتعاون والتنسيق بين كليتي الطب وطب الأسنان، بما يسهم في تطوير هذا التخصص ودعم البحث العلمي، وتقديم خدمات علاجية متقدمة .



كما شدد رئيس الجامعة على أهمية تنمية الموارد الذاتية بالمستشفيات الجامعية، للمساهمة في رفع كفاءة البنية التحتية، ودعم أعمال الصيانة الدورية، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن استدامة تقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات جامعة المنيا.