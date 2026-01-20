حملة موسعة لضبط الأسواق وإعدام أغذية غير صالحة في الزرقا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة المهندسة حنان الأطروش، رئيس المركز والمدينة، حملة موسعة للسلامة الغذائية.

استهدفت الحملة الأسواق العامة، ومحال بيع اللحوم، ومستودعات الأغذية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، وضبط منظومة الأسعار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري ، وإدارة التموين ، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، وبالمتابعة المستمرة مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد من محاضر الصحة والتموين للمخالفين، فضلًا عن إعدام بعض الأصناف الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة تغير خواصها.