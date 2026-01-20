قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
برلمان

الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا

عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفته بعدم التزام الوزارة بتعهداتها وتصريحاتها السابقة المتعلقة بتطبيق نظام البكالوريا في التعليم الثانوي.

طلب إحاطة في البرلمان بسبب نظام الباكالوريا 

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن وزارة التعليم لم تلتزم بما ورد في مضابط المجلس خلال مناقشة مشروع البكالوريا، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق بين أولياء الأمور والطلاب.

وأوضحت أن الوزارة كانت قد تقدمت في نهاية الدور التشريعي الثاني بمشروع لتطوير التعليم الثانوي عبر إضافة نظام البكالوريا، مع تعهد الوزير بعدم إجبار الطلاب على الالتحاق به، وضرورة تعريفهم بالنظام الجديد بشكل كافٍ يتيح لهم حرية الاختيار، إلا أن الواقع خالف هذه التعهدات، على حد قولها.

وأشارت إلى أن عددًا من الطلاب الذين اختاروا الاستمرار في نظام الثانوية العامة فوجئوا بتحويلهم إلى مدارس بعيدة عن محل إقامتهم، معتبرة أن ذلك يمثل نوعًا من الإقصاء والعقاب غير المباشر لمن لم يختار نظام البكالوريا.

تأخر اعتماد البكالوريا دوليا 

كما انتقدت النائبة ما وصفته بعدم وضوح الموقف من اعتماد نظام البكالوريا دوليًا، رغم التأكيدات السابقة بشأن ذلك، مؤكدة أنه لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات عملية على هذا الاعتماد.

وأضافت أن الوزارة لم تبدأ حتى الآن في تدريب المعلمين على مناهج البكالوريا، رغم اقتراب موعد التطبيق، كما لم يتم الإعلان عن تعيين معلمين جدد لتدريس هذا النظام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول من سيتولى تدريس مسارات جديدة، وعلى رأسها مسار البرمجة، ومكان تدريسه داخل المدارس.

وتطرقت النائبة كذلك إلى أزمة مادة التربية الدينية، بعد رفع نسبة النجاح فيها إلى 70%، دون توفير معلمين متخصصين لتدريسها، متسائلة عن كيفية تطبيق هذا القرار في ظل العجز القائم.

وشددت إيرين سعيد على أن كثرة الوعود غير المنفذة من جانب وزارة التعليم أضرت بثقة المواطنين وأربكت الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة ضرورة مناقشة هذا الملف بشكل عاجل داخل مجلس النواب لمحاسبة المسؤولين وتوضيح الرؤية المستقبلية لنظام البكالوريا.

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

