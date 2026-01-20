ترامب: لا أحد يستطيع حماية جرينلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا أحد يستطيع حماية جزيرة جرينلاند، مشيرا إلى أن الجزيرة مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.



وصرح ترامب للصحفيين في فلوريدا، إن الولايات المتحدة ستناقش ضم جرينلاند خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع؛ لأن الدنمارك عاجزة عن حماية الإقليم.



وتابع قائلا: "يجب أن نحصل عليها.. يجب عليهم إتمام هذا الأمر.. الدنمارك عاجزة عن حمايتها، مع أنهم شعب رائع" مضيفا: "أعرف القادة، إنهم أناس طيبون للغاية، لكنهم لا يذهبون إلى هناك حتى".



وفي السياق، نقلت شبكة إي بي سي الأمريكية عن ترامب قوله - في رسالة إلى الرئيس النرويجي جوناس غار ستور - : "بما أن بلدكم قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لجهودي في وقف أكثر من ثماني حروب، لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط، مع أنه سيظل دائماً هو الأهم، بل يمكنني الآن التفكير فيما هو خير ومناسب للولايات المتحدة الأمريكية".



وتابع ترامب: "لا تستطيع الدنمارك حماية تلك الأرض من روسيا أو الصين، ولماذا لديهما "حق ملكية" على أي حال؟ لا توجد وثائق مكتوبة، كل ما في الأمر أن سفينة رست هناك منذ مئات السنين، ولكن سفناً رست هناك أيضاً.. لقد قدمت لحلف الناتو أكثر مما قدمه أي شخص آخر منذ تأسيسه، والآن، يجب على الناتو أن يفعل شيئاً من أجل الولايات المتحدة. العالم ليس آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة وشاملة على جرينلاند"