أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يواصل متابعة حملات الإزالة المكبرة بمراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يواصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية متابعة أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لاستعادة حقوقها وتنظيم العمران وفرض سيادة القانون، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الموجة الـ28 تستهدف التعامل الجاد مع مختلف صور التعديات، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة وطبقًا للبرنامج الزمني المحدد لكل مرحلة، بما يضمن تحقيق المستهدف دون تهاون أو استثناءات، ويعكس جدية الدولة في مواجهة البناء المخالف من جذوره على مستوى المحافظة بالكامل.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووحدات المتغيرات المكانية، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يضمن سرعة ودقة التنفيذ، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة مواقع الإزالة بنطاق المحافظة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات جديدة يتم رصدها، للحفاظ على ما تحقق من نتائج ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

ردع مخالفين 

وشدد محافظ الغربية على أن حماية الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون تمييز وفي جميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار يحقق الانضباط العام ويحفظ الصالح العام، ويسهم في استقرار المجتمع وحماية مقدرات الأجيال القادمة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للبناء العشوائي والمخالف بكافة أشكاله، وترسيخ هيبة الدولة على أرض الواقع بجميع أنحاء محافظة الغربية.

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

وزير الثقافة

وزير الثقافة يلتقي المخرج كريم الشناوي لبحث التعاون ودعم التجارب السينمائية الشابة

عزاء المؤلف طارق يوسف

حنان يوسف تستقبل عزاء شقيقها المؤلف طارق يوسف بالحامدية الشاذلية

هاني فرحات

هاني فرحات: دعم زوجتي بلا حدود .. ونجاح حفلاتي مع أنغام نتيجة عمل طويل| خاص

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

