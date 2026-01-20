محافظ الغربية يواصل متابعة حملات الإزالة المكبرة بمراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

يواصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية متابعة أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لاستعادة حقوقها وتنظيم العمران وفرض سيادة القانون، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الموجة الـ28 تستهدف التعامل الجاد مع مختلف صور التعديات، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على أن التنفيذ يتم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة وطبقًا للبرنامج الزمني المحدد لكل مرحلة، بما يضمن تحقيق المستهدف دون تهاون أو استثناءات، ويعكس جدية الدولة في مواجهة البناء المخالف من جذوره على مستوى المحافظة بالكامل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووحدات المتغيرات المكانية، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يضمن سرعة ودقة التنفيذ، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة مواقع الإزالة بنطاق المحافظة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات جديدة يتم رصدها، للحفاظ على ما تحقق من نتائج ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

ردع مخالفين

وشدد محافظ الغربية على أن حماية الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون تمييز وفي جميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار يحقق الانضباط العام ويحفظ الصالح العام، ويسهم في استقرار المجتمع وحماية مقدرات الأجيال القادمة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للبناء العشوائي والمخالف بكافة أشكاله، وترسيخ هيبة الدولة على أرض الواقع بجميع أنحاء محافظة الغربية.