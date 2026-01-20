تصعيد ثنائى 2005 لتدريبات الزمالك استعدادا لمباراة المصري

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، المدير الفني، بتصعيد ثنائي فريق الشباب مواليد 2005، أيمن أمير عبد العزيز، وعبد الرحمن كمال "مُرجن"، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك وفقًا للاستراتيجية الموضوعة بتصعيد أفضل العناصر بفرق الناشئين، للمشاركة مع الفريق الأول.

ويعد الثنائي من مواليد عام 2006، ويشارك مع فريق الشباب مواليد 2005، ويجيد أيمن أمير عبد العزيز اللعب كمهاجم، بينما يلعب عبد الرحمن كمال "مُرجن" في مركز الجناح الهجومي، وهما من العناصر الواعدة بقطاع الناشئين، رفقة زملائهما الذين تم تصعيدهم للفريق الأول مؤخرًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.