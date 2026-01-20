قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية
للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة
مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
أخبار العالم

الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند

دافوس
دافوس
أ ش أ

أدان القادة الأوروبيون في منتدى دافوس العالمي ما وصفوه بـ "الاستعمار الجديد" لدونالد ترامب، محذرين من أن القارة الأوروبية تقف عند مفترق طرق، بعد تصريح الرئيس الأمريكي بأنه لا رجعة في هدفه بالسيطرة على جزيرة جرينلاند.


وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه بعد أسابيع من التهديدات العدائية التي أطلقها ترامب بالاستيلاء على الجزيرة القطبية الشاسعة، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق ضمن الدنمارك، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء بأنه يفضل "احترام المتنمرين" و"سيادة القانون على الوحشية".


وقال ماكرون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن الوقت "ليس مناسبا للإمبريالية أو الاستعمار الجديد"، منتقدا "العدوانية غير المجدية" لتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعارض سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند.
وأضاف إن الولايات المتحدة تسعى إلى "إضعاف أوروبا وإخضاعها" من خلال المطالبة بـ"أقصى قدر من التنازلات" وفرض تعريفات جمركية "غير مقبولة بتاتا، لا سيما عندما يتم استخدامها كورقة ضغط على السيادة الإقليمية".


وأشارت الجارديان إلى أن مساعي ترامب لضم جرينلاند تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، حيث صرح بأن الولايات المتحدة ستسيطر على هذه الجزيرة القطبية الشاسعة "بأي طريقة كانت"، وأضاف : "حان الوقت، وسيتم ذلك "، ومن المتوقع أن يزور دافوس ويلقي خطابا غدا الأربعاء.


من جانبها ، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، ما لم تتراجع هذه الدول عن اعتراضاتها على خططه، بأنه كان "خطأ".


وفي إشارة على ما يبدو إلى التشكيك في مصداقية ترامب، أشارت أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "اتفقا على اتفاقية تجارية في يوليو الماضي، وفي السياسة ، كما في الأعمال ، الاتفاق اتفاق ، وعندما يتصافح الأصدقاء، فلا بد أن يكون لذلك معنى".


وأضافت أن الأوروبيين "لا يعتبرون الشعب الأمريكي حليفا فحسب، بل صديقا" ، وحذرت من انزلاق العلاقات إلى "دوامة هبوطية"، لكنها قالت إن رد الاتحاد الأوروبي، إذا لزم الأمر، سيكون "حازما وموحدا ومتناسبا".


أما رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، فقال : "إن أوروبا على مفترق طرق ، وإن ترامب يتجاوز الكثير من الخطوط الحمراء لدرجة أن على القارة أن تدافع عن نفسها وإلا تفقد كرامتها ، وهي أثمن ما يمكن أن تمتلكه في الديمقراطية".


وأضاف : "أود التأكيد على أن الولايات المتحدة حليف، لكن عليها أن تتصرف كحليف ، وإن ثمانين عاما من التحالف الأطلسي قد تقترب من نهايتها ، فدولة من دول الناتو تهدد دولة أخرى في الناتو بغزو عسكري".


وأدى هذا الخلاف المتصاعد إلى تفاقم التوتر في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما أجبر الاتحاد على التفكير في اتخاذ إجراءات انتقامية، كما أنه يهدد بانهيار حلف الناتو عبر الأطلسي الذي ضمن الأمن الغربي لعقود.


ولفتت الجارديان إلى أن رد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على تهديدات ترامب بشأن جرينلاند كان أكثر هدوءا من رد فعل نظيريه الفرنسي والكندي، ولكنه انحرف قليلا عن نهجه الحذر المعتاد تجاه الرئيس الأمريكي.


فقد أبلغ ستارمر حكومته يوم الثلاثاء أن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية "خطأ فادح"، بينما تمضي حكومته قدما في خططها - التي انتقدها الرئيس الأمريكي ووصفها بأنها "حماقة بالغة" - للتنازل عن جزر تشاجوس لموريشيوس.

الجارديان دافوس أوروبا المملكة المتحدة

