منة تيسير تكشف عن رحلة مرض طويلة وتعلن تعافيها: ربنا لطف بيا وكرمني

كشفت منة تيسير، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مرورها بفترة صحية صعبة استمرت لأشهر طويلة واقتربت من عام كامل، أكدت خلالها أنها عانت من تعب شديد منعها في كثير من الأحيان من مغادرة منزلها أو ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأوضحت منة أنها اختارت الصمت طوال فترة مرضها، ولم تُفصح عما تمر به إلا لدائرة ضيقة من أهلها والمقربين منها، مشيرة إلى أنها كانت تحاول المقاومة وعدم الاستسلام، متمسكة بالأمل في الشفاء، ومؤمنة بأن ما تمر به هو ابتلاء من الله.

ووجّهت منة الشكر لكل من ساندها ودعا لها خلال هذه الفترة، مؤكدة أن دعم أسرتها والمقربين منها كان له أثر كبير في تجاوز محنتها، قائلة إن الله لطف بها وكرمها بالشفاء، وإنها أصبحت حاليًا في المراحل الأخيرة من التعافي وتعيش حياتها بشكل طبيعي.

كما كشفت أن أداءها لمناسك العمرة مرتين خلال عام 2025 كان من أهم الأسباب التي ساعدتها نفسيًا وساهمت في تحسن حالتها الصحية، مؤكدة أن تلك التجربة منحتها قوة وسلامًا داخليًا كبيرين.

وتحدثت منة عن الدروس التي تعلمتها من تجربتها، مشددة على أن الصحة نعمة لا تُقدّر بثمن، وأن أبسط تفاصيل الحياة اليومية مثل الأكل، والنوم، والخروج، ولقاء الأصدقاء، تصبح أمنيات صعبة في أوقات المرض.

وفي ختام رسالتها، اعتذرت منة لكل من ابتعدت عنهم أو قصّرت في حقهم خلال فترة مرضها، موضحة أن غيابها لم يكن بإرادتها، وأنها لم تكن ترغب في تحميل أحد همّ ما تمر به، داعية الله أن يشفي جميع المرضى، وأن يديم نعمته على الجميع.