قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – إستمارات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية كيان تعليمى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

مراد مكرم

لننجو من سرقة التاريخ.. مراد مكرم يوجه رسالة لوزير التربية والتعليم

خالد سليم ووالده

وحشتني يا حبيبي.. خالد سليم يوجه رسالة لوالده الراحل

مكصد الحلي

حالة حرجة.. نقل الفنان العراقي مكصد الحلي للعناية المركزة

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد