طلب إحاطة بسبب تأخر افتتاح مستشفى أورام الأطفال بسنهور

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتور وزير الصحة، بشأن عدم الانتهاء من فتح وتجهيز مستشفى أورام الأطفال بسنهور.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد أوصت – بناءً على طلب الإحاطة المقدم منها خلال الفصل التشريعي السابق – بسرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى، في ظل عدم وجود أي جهة على مستوى محافظة البحيرة تقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال مرضى الأورام.

وأكدت أن هذا القصور ترتب عليه معاناة كبيرة لأبناء المحافظة، واضطرار أسر الأطفال المرضى إلى السفر لمحافظات أخرى لتلقي العلاج، بما يشكله ذلك من أعباء وضغوط نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية جسيمة على الأطفال وذويهم.

وطالبت النائبة بضرورة التحرك العاجل من وزارة الصحة للانتهاء من تجهيز المستشفى ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، تخفيفًا لمعاناة الأطفال المرضى وأسرهم.