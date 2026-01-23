قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل

النائبة جيهان شاهين
النائبة جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

تقدّمت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء حي جديد ومستقل باسم «حي حدائق الأهرام»، وفصل منطقة حدائق الأهرام إداريًا عن حي الهرم، وذلك في إطار السعي لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء الإدارية والخدمية عن المواطنين.

وأوضحت النائبة، في نص الاقتراح، أن الهدف الرئيسي من فصل منطقة حدائق الأهرام وتأسيس حي مستقل لها، يتمثل في تخفيف الضغط الخدمي والإجرائي عن حي الهرم الذي يعاني من تكدس سكاني كبير، إلى جانب تمكين سكان حدائق الأهرام من الحصول على خدماتهم بشكل مباشر وسريع من خلال إدارة محلية مستقلة.

وأكدت أن منطقة حدائق الأهرام تُعد من أكبر التجمعات السكنية بمحافظة الجيزة، حيث تتمتع بكثافة سكانية مرتفعة، ومساحة جغرافية واسعة، وتنوع عمراني كبير، ما يستدعي إنشاء كيان إداري مستقل قادر على إدارة شؤونها بكفاءة.

وأضافت أن المقترح لا يقتصر على إنشاء حي مستقل فقط، بل يشمل تطويرًا شاملًا لمنطقة حدائق الأهرام بما يتناسب مع الطابع الحضاري لمنطقة المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، باعتبارها واجهة سياحية عالمية تعكس صورة الدولة المصرية أمام الزائرين والسائحين.

وأشارت إلى أن خطة التطوير المقترحة تتضمن تحسين المظهر العام، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتنسيق الموقع، وتطوير الطرق والميادين، وتحسين منظومة الإنارة واللافتات الإرشادية، مع الالتزام بالطابع المعماري والحضاري الذي يليق بالقيمة الأثرية والتاريخية للمنطقة.

كما شددت النائبة جيهان شاهين على أهمية إنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل داخل نطاق الحي الجديد، يضم مختلف الجهات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها مصلحة الشهر العقاري، ومستشفى، وسجل مدني، ومكتب بريد، ومركز شباب، ونقطة إسعاف، وأفرع للبنوك، بما يسهم في تقليل مشقة الانتقال والزحام، والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات.

وطالبت النائبة في ختام اقتراحها بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته، بحضور الوزراء المعنيين، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تحقق الصالح العام وتخدم أهالي المنطقة.

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

