بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
أخبار البلد

قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة

نهلة الشربيني

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريا رقم 36 لسنة 2026 بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحمل اسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم" يكون مقرها العاصمة الجديدة وتهدف لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي كوين مارجريت، وأدنبره نابيير داخل جمهورية مصر العربية، وتتمتع كل من المؤسسة وكذلك كل فرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويضم الفرعان 6 كليات بواقع 51 برنامج يمنج درجات البكالريوس والليسانس والماجستير في التخصصات المختلفة أبرزها العلاج الطبيعي والهندسة وعلوم الحاسب والتربية والإعلام وعلم النفس والسينما.

وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 19 يناير سنة 2026 العدد 3 مكرر (ه) أن فرعي الجامعتين يهدفان إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدوال التي يتواجد بها المقر الرئيسي للجامعتين وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهما.

ويقدم فرع جامعة كوين مارجريت 3 كليات الأولى كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة وتضم برامج إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي، إدارة الأعمال والتمويل، إدارة الأعمال وتحليلها، إدارة الأعمال، علم النفس، التربية، السينما والإعلام، الصناعات الإبداعية والثقافية، إدارة الضيافة الجوية والسياحة وتنظيم الفعاليات، التسويق الرقمي والعلاقات العامة، تصميم الأزياء وصناعتها.

فيما تقدم الكلية الثانية العلوم الصحية بفرع جامعة كوين مارجريت برنامج العلاج الطبيعي، برنامج التغذية، برنامج علوم التغذية والابتكار، برنامج التأهيل الوظيفي. 

تقدم الكلية الثالثة كلية الدراسات العليا برنامج القيادة التربوية، وبرنامج الإدارة الدولية والقيادة، وبرنامج الحملات الرقمية وإنشاء المحتوى، وبرنامج صناعة السينما العالمية، وبرنامج الإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية، برنامج التعليم الخاص والشامل، برنامج الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة، وبرنامج العلاج الطبيعي مرحلة ما قبل التأسيس، وبرنامج ممارسة الإعلان الصحي وبرنامج الرعاية التلطيفية.

في سياق متصل، يقدم فرع جامعة أدنبره نابيير عبر الكلية الأولى كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية وتضم برامج: علم تصميم تجربة المستخدم والهندسة المدنية، وهندسة الأمن السيبراني والتحليل الجنائي، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة والبيئة، وهندسة البرمجيات، وهندسة نظم الحاسب والشبكات، والوسائط الرقمية وتصميم التفاعل، والتكنولوجيا المعمارية، وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، وهندسة المساحة، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج تصميم الصوتيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج معلوماتية الأعمال، 

وتقدم الكلية الثانية "كلية الفنون والصناعات الإبداعية" برامج التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي والمكاني، وتصميم المنتجات.

وتقدم الكلية الثالثة كلية الدراسات العليا برنامج تصميم المستخدم وبرنامج تشغيل الآلة والتحكم وبرنامج تخطيط وهندسة النقل وبرنامج تكنولوجيا المعلومات التجارية وبرنامج الطاقة المتجددة وبرنامج هندسة المواد المتقدمة.

اسعار الذهب اليوم
احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

