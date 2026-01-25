قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريا رقم 36 لسنة 2026 بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحمل اسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم" يكون مقرها العاصمة الجديدة وتهدف لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي كوين مارجريت، وأدنبره نابيير داخل جمهورية مصر العربية، وتتمتع كل من المؤسسة وكذلك كل فرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويضم الفرعان 6 كليات بواقع 51 برنامج يمنج درجات البكالريوس والليسانس والماجستير في التخصصات المختلفة أبرزها العلاج الطبيعي والهندسة وعلوم الحاسب والتربية والإعلام وعلم النفس والسينما.

وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 19 يناير سنة 2026 العدد 3 مكرر (ه) أن فرعي الجامعتين يهدفان إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدوال التي يتواجد بها المقر الرئيسي للجامعتين وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهما.

ويقدم فرع جامعة كوين مارجريت 3 كليات الأولى كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة وتضم برامج إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي، إدارة الأعمال والتمويل، إدارة الأعمال وتحليلها، إدارة الأعمال، علم النفس، التربية، السينما والإعلام، الصناعات الإبداعية والثقافية، إدارة الضيافة الجوية والسياحة وتنظيم الفعاليات، التسويق الرقمي والعلاقات العامة، تصميم الأزياء وصناعتها.

فيما تقدم الكلية الثانية العلوم الصحية بفرع جامعة كوين مارجريت برنامج العلاج الطبيعي، برنامج التغذية، برنامج علوم التغذية والابتكار، برنامج التأهيل الوظيفي.

تقدم الكلية الثالثة كلية الدراسات العليا برنامج القيادة التربوية، وبرنامج الإدارة الدولية والقيادة، وبرنامج الحملات الرقمية وإنشاء المحتوى، وبرنامج صناعة السينما العالمية، وبرنامج الإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية، برنامج التعليم الخاص والشامل، برنامج الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة، وبرنامج العلاج الطبيعي مرحلة ما قبل التأسيس، وبرنامج ممارسة الإعلان الصحي وبرنامج الرعاية التلطيفية.

في سياق متصل، يقدم فرع جامعة أدنبره نابيير عبر الكلية الأولى كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية وتضم برامج: علم تصميم تجربة المستخدم والهندسة المدنية، وهندسة الأمن السيبراني والتحليل الجنائي، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة والبيئة، وهندسة البرمجيات، وهندسة نظم الحاسب والشبكات، والوسائط الرقمية وتصميم التفاعل، والتكنولوجيا المعمارية، وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، وهندسة المساحة، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج تصميم الصوتيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج معلوماتية الأعمال،

وتقدم الكلية الثانية "كلية الفنون والصناعات الإبداعية" برامج التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي والمكاني، وتصميم المنتجات.

وتقدم الكلية الثالثة كلية الدراسات العليا برنامج تصميم المستخدم وبرنامج تشغيل الآلة والتحكم وبرنامج تخطيط وهندسة النقل وبرنامج تكنولوجيا المعلومات التجارية وبرنامج الطاقة المتجددة وبرنامج هندسة المواد المتقدمة.