استخدام الأطفال للمنصات| برلمانية: الفكرة ليست في وجود قانون، وإنما في كيفية تطبيقه

قالت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن جوهر التعامل مع ظاهرة استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي لا يكمن فقط في إصدار التشريعات، بل في ضمان آليات تطبيقها بشكل فعّال وقابل للتنفيذ.



وتابعت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن تجربة أستراليا تعمل على تحظير استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكملت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن بالفعل من شروط التسجيل على بعض المنصات مثل الفيسبوك ولكن يتمكن الأطفال من التسجيل بتغيير العمر.

وأضافت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن "الفكرة ليست في وجود قانون، وإنما في كيفية تطبيق هذا القانون، خاصةً في ظل الطبيعة العابرة للحدود للمنصات الرقمية".

