أشرف عبد الباقي عن عودة عرض عائلة الشماشرجي: مبسوط جدا إني هقف على المسرح

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي، عن عودة العرض المسرحي الجديد عائلة الشماشرجي، يومي 29 و30 يناير، مع فرقة سوكسيه.

وقال أشرف عبد الباقي، في بيان: مبسوط جدًا إني هاقف على المسرح في تجربة مسرحية جديدة اسمها عائلة الشماشرجي تأليف وبطولة شباب جداد شفتهم في عروض مختلفة في مشروع سوكسيه ومعانا برضو حمدي المرغني وإبرام سمير من مجموعة مسرح مصر، المسرحية عائلية كوميدية، بنتمنى تشرفونا وتعجبكم.

مسرحية عائلة الشماشرجي

مسرحية عائلة الشماشرجي، من إخراج أشرف عبد الباقي، وتأليف حسام عبد العاطي، وتدور في إطار لايت كوميدي، حول عائلة بسيطة تُغريها فرصة مالية تُغيّر حياتها؛ مما يؤدي إلى لحظات فكاهية وإنسانية داخل المنزل ويُطرح في النهاية السؤال التالي: هل المال أقوى من العائلة؟.

وتُقام المسرحية على خشبة مسرح نجيب الريحاني، الذي أعاد أشرف عبد الباقي ترميمه وتشغيله، في خطوة تهدف إلى إحياء واحد من أهم المسارح التاريخية في مصر، وإعادته إلى دوره الثقافي والفني.

فرقة سوكسيه المسرحية هي مبادرة أطلقها النجم أشرف عبد الباقي لدعم المواهب الشابة والفرق المستقلة في التمثيل والستاند أب كوميدي، وتقديم عروضهم على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

وكان أحدث أعمال أشرف عبد الباقى، هو فيلم ده صوت إيه ده، هو بطولة الفنان محمود ماجد، إلى جانب مخرج الفيلم محمد ربيع، والموسيقار محمد نوارة، والملحن إيهاب عبد الواحد.

وتدور أحداث فيلم «ده صوت إيه ده» حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، تقدم تجربة فنية غير تقليدية تجمع بين الموسيقى والدراما في إطار مميز.

كما يعرض الفنان أشرف عبد الباقى، فيلم السادة الأفاضل، في دور العرض السينمائي، وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال.

سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.