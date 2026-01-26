قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
فن وثقافة

أشرف عبد الباقي عن عودة عرض عائلة الشماشرجي: مبسوط جدا إني هقف على المسرح

أشرف عبد الباقى
أشرف عبد الباقى

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي، عن عودة العرض المسرحي الجديد عائلة الشماشرجي، يومي 29 و30 يناير، مع فرقة سوكسيه. 

وقال أشرف عبد الباقي، في بيان: مبسوط جدًا إني هاقف على المسرح في تجربة مسرحية جديدة اسمها عائلة الشماشرجي تأليف وبطولة شباب جداد شفتهم في عروض مختلفة في مشروع سوكسيه ومعانا برضو حمدي المرغني وإبرام سمير من مجموعة مسرح مصر، المسرحية عائلية كوميدية، بنتمنى تشرفونا وتعجبكم.

مسرحية عائلة الشماشرجي

مسرحية عائلة الشماشرجي، من إخراج أشرف عبد الباقي، وتأليف حسام عبد العاطي، وتدور في إطار لايت كوميدي، حول عائلة بسيطة تُغريها فرصة مالية تُغيّر حياتها؛ مما يؤدي إلى لحظات فكاهية وإنسانية داخل المنزل ويُطرح في النهاية السؤال التالي: هل المال أقوى من العائلة؟. 

وتُقام المسرحية على خشبة مسرح نجيب الريحاني، الذي أعاد أشرف عبد الباقي ترميمه وتشغيله، في خطوة تهدف إلى إحياء واحد من أهم المسارح التاريخية في مصر، وإعادته إلى دوره الثقافي والفني.

فرقة سوكسيه المسرحية هي مبادرة أطلقها النجم أشرف عبد الباقي لدعم المواهب الشابة والفرق المستقلة في التمثيل والستاند أب كوميدي، وتقديم عروضهم على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

وكان أحدث أعمال أشرف عبد الباقى، هو فيلم ده صوت إيه ده، هو بطولة الفنان محمود ماجد، إلى جانب مخرج الفيلم محمد ربيع، والموسيقار محمد نوارة، والملحن إيهاب عبد الواحد. 

وتدور أحداث فيلم «ده صوت إيه ده» حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، تقدم تجربة فنية غير تقليدية تجمع بين الموسيقى والدراما في إطار مميز.

كما يعرض الفنان أشرف عبد الباقى، فيلم السادة الأفاضل، في دور العرض السينمائي، وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال.

سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
