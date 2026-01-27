البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى إشعار آخر

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، اليوم، تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى إشعار آخر، دون تحديد موعد بديل حتى الآن.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن الدائرة الإعلامية أن قرار التأجيل اتخذ لأسباب لم يفصح عنها في البيان، فيما أشارت مصادر برلمانية إلى أن الخلافات السياسية وعدم اكتمال التوافق بين الكتل تقف وراء تأجيل الجلسة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الانسداد السياسي بين القوى الرئيسية، لا سيما الكتل الكردية، بشأن مرشحي منصب رئاسة الجمهورية، ما حال دون المضي قدمًا في عقد الجلسة وفق الجدول المعلن سابقًا.

ومن المتوقع أن يعاود البرلمان تحديد موعد جديد للجلسة خلال الفترة المقبلة، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية تضمن اكتمال النصاب وتمرير الاستحقاق الدستوري.