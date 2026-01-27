أشرف حكيمي على قمة الأفضلية.. من باريس إلى المنتخب المغربي بالأرقام والإحصائيات

يتربع النجم المغربي أشرف حكيمي على عرش أفضل الأظهرة اليمنى في العالم لعام 2026، بعد موسم مذهل مع باريس سان جيرمان ومساهماته البارزة في وصول منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، ليؤكد مكانته كأحد أفضل اللاعبين في مركزه عالميًا.

تفوق هجومي ودفاعي لحكيمي مع باريس سان جيرمان

وأوضحت شبكة "Sportsdunia" العالمية أن حكيمي تصدر التصنيف بفضل قدراته الهجومية والدفاعية الكبيرة، إضافة إلى مساهماته الحاسمة في تتويج باريس سان جيرمان بالرباعية التاريخية خلال الموسم الماضي.

وقدم اللاعب المغربي أداءا متوازنا بين الهجوم والدفاع ما جعله خيارا لا غنى عنه للمدرب في جميع البطولات.

وفي المركز الثاني جاء الهولندي جوريان تيمبر لاعب أرسنال المعروف بمستواه الدفاعي البدني العالي، بينما حل ثالثًا الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة بفضل مرونته في اللعب كظهير أيمن أو قلب دفاع بنفس الكفاءة.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الإسباني بيدرو بورو لاعب توتنهام، الذي فرض نفسه كأحد أخطر الأظهرة هجوميًا في الدوري الإنجليزي في حين جاء خامسا الهولندي دينزل دومفريز نجم إنتر ميلان لمستواه القوي في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

معايير التصنيف العالمي لأفضل أظهرة اليمين

واعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير الموزونة شملت عدد الأهداف التمريرات الحاسمة المساهمات الدفاعية الألقاب المحققة بالإضافة إلى التأثير العام للاعب داخل منظومة فريقه ما يعكس صورة دقيقة لأفضل الأظهرة اليمنى في العالم حاليًا.

وضمت القائمة أيضا أسماء بارزة مثل الإيطالي جيوفاني دي لورينزو (نابولي) الإسباني ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) الفرنسي مالو جوستو (تشيلسي) الهولندي جيريمي فريمبونج (ليفربول) والإنجليزي تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد).

أفضل 10 لاعبين في مركز الظهير الأيمن في العالم – موسم 2025-2026

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان: 14 مباراة، 2 هدف، 3 تمريرات حاسمة

جوريان تيمبر – أرسنال: 32 مباراة، 3 أهداف، 5 تمريرات حاسمة

جول كوندي – برشلونة: 31 مباراة، 3 أهداف، 2 تمريرة حاسمة

بيدرو بورو – توتنهام هوتسبير: 34 مباراة، 0 هدف، 5 تمريرات حاسمة

دينزل دومفريز – إنتر ميلان: 15 مباراة، 3 أهداف، 0 تمريرة حاسمة

جيوفاني دي لورينزو – نابولي: 30 مباراة، 1 هدف، 3 تمريرات حاسمة

ماركوس يورينتي – أتلتيكو مدريد: 24 مباراة، 3 أهداف، 3 تمريرات حاسمة

مالو جوستو – تشيلسي: 28 مباراة، 2 هدف، 3 تمريرات حاسمة

جيريمي فريمبونج – ليفربول: 18 مباراة، 2 هدف، 1 تمريرة حاسمة

تينو ليفرامينتو – نيوكاسل يونايتد: 19 مباراة، 0 هدف 1 تمريرة حاسمة

أثبت حكيمي أنه لاعب استثنائي يجمع بين الدفاع والهجوم ليصبح معيارًا للأظهرة اليمنى في العالم بينما أكدت قائمة أفضل 10 لاعبين أن مركز الظهير الأيمن بات يتطلب مزيجًا من القوة البدنية الذكاء التكتيك والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة على مستوى الأندية والمنتخبات.