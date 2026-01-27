بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 1,26% ، ليستقر بذلك عند 18.616,29 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20″"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 1,54 % إلى 1.446,22 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة بنسبة 1,24 % إلى 1.360,59 نقطة.

من جهته.. حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,97 % إلى 1.850,71 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 1,35 % إلى 17.334,19 نقطة، وبنسبة 1,27 % إلى 15.901,23 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 326,4 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 1.035,9 مليار درهم.