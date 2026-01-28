صلاح على موعد مع التاريخ أمام قره باج بدوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار جماهير ليفربول مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب "أنفيلد"، حيث يستضيف الفريق نظيره قره باج في ختام مواجهاته بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

المواجهة تحمل أهمية خاصة لمحمد صلاح، الذي يسعى لاستعادة حسه التهديفي على الساحة الأوروبية بعد فترة من الغياب عن التسجيل، في محاولة لتعزيز رصيده القاري ومواصلة كتابة اسمه بين كبار الهدافين في تاريخ البطولة.

ويملك النجم المصري في رصيده 48 هدفًا بدوري أبطال أوروبا (دون احتساب الأدوار التمهيدية)، ويحتاج إلى تسجيل هدفين فقط ليصل إلى حاجز الـ50 هدفًا، وهو إنجاز لم يحققه سوى عدد محدود من أساطير المسابقة، على رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما وراؤول.

وعلى صعيد الترتيب، يدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، في حين يحتل قره باج المركز الثامن عشر بـ10 نقاط، ما يزيد من أهمية النقاط الثلاث في سباق التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويأمل «الفرعون المصري» أن يقود فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنه يتساوى حاليًا في عدد أهدافه الأوروبية مع كل من زلاتان إبراهيموفيتش وأندري شيفتشينكو، متقدمًا بفارق هدف وحيد على هاري كين.