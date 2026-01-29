خلال جولة ميدانية .. محافظ الإسكندرية: لا تراجع عن استعادة الانضباط المروري

واصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، متابعته الميدانية لأعمال التوسعة المرورية بطريق الإسكندرية–مطروح بالكيلو 21 بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسريع معدلات التنفيذ، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية على أرض الواقع، باعتبار الطريق أحد أهم المحاور المرورية الحيوية غرب المحافظة.

وخلال الجولة؛ تابع محافظ الإسكندرية، بحسب بيان المحافظة اليوم الخميس، أعمال التوسعة الجارية، ووجّه رئيس حي العجمي بمراجعة رخص العقارات والمنشآت الواقعة بحرم الطريق العام، والتأكد من الموقف القانوني لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع إزالة الأبنية المخالفة المتعدية على حرم الطريق، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بخطوط التنظيم المعتمدة، وعدم السماح بأي تعديات من شأنها عرقلة الحركة المرورية أو تعطيل أعمال التوسعة.

كما أصدر محافظ الإسكندرية توجيهاته بنقل غرفة طوارئ الغاز، وغرفة الكهرباء الكائنتين أمام كوبري 21، بالإضافة إلى نقل المزروعات المتواجدة بجوار مسجد قباء، وذلك بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ أعمال التوسعة وضمان عوامل السلامة، كما كلف رئيس حي العجمي بمراجعة موقف أحد العقارات من التصالح، وفحص تراخيص 11 محلًا تجاريًا تقع أمام طريق الإسكندرية – مطروح، إلى جانب مراجعة ملكيات الأراضي الواقعة بنطاق الأعمال، والتأكد من سلامة موقفها القانوني، حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا لأحكام القانون.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بإزالة كافة الإشغالات والتند الخاصة بالكافتيريات والمحلات المخالفة المتعدية على حرم الطريق العام وسعة المنفعة العامة بطريق الإسكندرية – مطروح عند الكيلو 21.

وفي السياق ذاته؛ وجّه محافظ الإسكندرية السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنه تضم الإدارة العامة للمرور المركزي وإدارة مرور الإسكندرية وحي العجمي للنظر بعودة قسم مرور الكيلو 21 إلى خط التنظيم المعتمد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية بالحارة السطحية لكوبرى ال 21، بالإضافة إلى التحفظ علي مركبات النقل الثقيل المخالفة ووضعها داخل وحدة التحفظ والايداع، ومشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة أي مخالفات مستقبلية.

وخلال الجولة؛ استمع محافظ الإسكندرية إلى عرض تفصيلي من مدير مديرية الطرق والنقل حول المخطط التفصيلي لتوسعة طريق الإسكندرية – مطروح عند الكيلو 21، وأعمال التطوير المستهدفة لرفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المرورية.

وفي هذا الإطار؛ وجّه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل بتنفيذ توسعة بعرض 12 مترًا بواقع 3 حارات مرورية في الاتجاه القادم من الساحل إلى الذراع البحري، وذلك لتفادي الازدحام المروري أسفل كوبري 21، بالإضافة إلى الطريق القائم المتجه إلى حي العجمي، حيث جارٍ تنفيذ الأعمال بطبقة الأساس، والتجهيز لأعمال الرصف بالأسفلت.

وفي ختام الجولة؛ كلف محافظ الإسكندرية المواقف بإعداد تصميم مروري حضاري ومنسق لموقف الكيلو 21، يتضمن تحديد أماكن الدخول والخروج، وإنشاء بوابات إلكترونية حديثة، وإعداد المقايسات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السكرتير العام ورئيس حي العجمي، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للموقع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية الرئيسية، وعلى رأسها طريق الإسكندرية – مطروح، مشددًا على أنه لا تراجع عن استعادة الانضباط المروري ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية المستدامة.