قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولة ميدانية .. محافظ الإسكندرية: لا تراجع عن استعادة الانضباط المروري

ميدان الكيلو 21
ميدان الكيلو 21
أحمد بسيوني

واصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، متابعته الميدانية لأعمال التوسعة المرورية بطريق الإسكندرية–مطروح بالكيلو 21 بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسريع معدلات التنفيذ، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية على أرض الواقع، باعتبار الطريق أحد أهم المحاور المرورية الحيوية غرب المحافظة.

وخلال الجولة؛ تابع محافظ الإسكندرية، بحسب بيان المحافظة اليوم الخميس، أعمال التوسعة الجارية، ووجّه رئيس حي العجمي بمراجعة رخص العقارات والمنشآت الواقعة بحرم الطريق العام، والتأكد من الموقف القانوني لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع إزالة الأبنية المخالفة المتعدية على حرم الطريق، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بخطوط التنظيم المعتمدة، وعدم السماح بأي تعديات من شأنها عرقلة الحركة المرورية أو تعطيل أعمال التوسعة.

كما أصدر محافظ الإسكندرية توجيهاته بنقل غرفة طوارئ الغاز، وغرفة الكهرباء الكائنتين أمام كوبري 21، بالإضافة إلى نقل المزروعات المتواجدة بجوار مسجد قباء، وذلك بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ أعمال التوسعة وضمان عوامل السلامة، كما كلف رئيس حي العجمي بمراجعة موقف أحد العقارات من التصالح، وفحص تراخيص 11 محلًا تجاريًا تقع أمام طريق الإسكندرية – مطروح، إلى جانب مراجعة ملكيات الأراضي الواقعة بنطاق الأعمال، والتأكد من سلامة موقفها القانوني، حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا لأحكام القانون.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي العجمي بإزالة كافة الإشغالات والتند الخاصة بالكافتيريات والمحلات المخالفة المتعدية على حرم الطريق العام وسعة المنفعة العامة بطريق الإسكندرية – مطروح عند الكيلو 21.

وفي السياق ذاته؛ وجّه محافظ الإسكندرية السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنه تضم الإدارة العامة للمرور المركزي وإدارة مرور الإسكندرية وحي العجمي للنظر بعودة قسم مرور الكيلو 21 إلى خط التنظيم المعتمد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية بالحارة السطحية لكوبرى ال 21، بالإضافة إلى التحفظ علي  مركبات النقل الثقيل المخالفة ووضعها داخل وحدة التحفظ والايداع، ومشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة أي مخالفات مستقبلية.

وخلال الجولة؛ استمع محافظ الإسكندرية إلى عرض تفصيلي من مدير مديرية الطرق والنقل حول المخطط التفصيلي لتوسعة طريق الإسكندرية – مطروح عند الكيلو 21، وأعمال التطوير المستهدفة لرفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المرورية.

وفي هذا الإطار؛ وجّه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل بتنفيذ توسعة بعرض 12 مترًا بواقع 3 حارات مرورية في الاتجاه القادم من الساحل إلى الذراع البحري، وذلك لتفادي الازدحام المروري أسفل كوبري 21، بالإضافة إلى الطريق القائم المتجه إلى حي العجمي، حيث جارٍ تنفيذ الأعمال بطبقة الأساس، والتجهيز لأعمال الرصف بالأسفلت.

وفي ختام الجولة؛ كلف محافظ الإسكندرية المواقف بإعداد تصميم مروري حضاري ومنسق لموقف الكيلو 21، يتضمن تحديد أماكن الدخول والخروج، وإنشاء بوابات إلكترونية حديثة، وإعداد المقايسات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السكرتير العام ورئيس حي العجمي، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للموقع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية الرئيسية، وعلى رأسها طريق الإسكندرية – مطروح، مشددًا على أنه لا تراجع عن استعادة الانضباط المروري ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية المستدامة.

الاسكندرية جولة ميدانية ميدان الكيلو 21 محافظ الإسكندرية أحمد خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

ترشيحاتنا

جثه صورة أرشيفية

مصرع مسن صدمته سيارة نقل في سمالوط

إنبي وسموحه

بهدف قاتل.. سموحة يهزم إنبي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري المصري

المتهمين

فأس وكوريك .. لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بين جيران بالشرقية

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد