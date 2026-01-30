روما يتعادل 1‑1 مع باناثينايكوس في الدوري الأوروبي

فرض فريق روما الإيطالي التعادل الإيجابي 1‑1 على مضيفه باناثينايكوس اليوناني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2025‑2026.

جاءت المباراة على ملعب الأولمبيكو بأثينا في أجواء قوية وتنافس شديد بين الفريقين، وسط محاولات من كلا الجانبين لحسم بطاقة التأهل أو تحسين ترتيب المجموعة قبل نهاية الدور.

وسجل كلا الفريقين هدفًا ليقاسما نقاط المباراة بنهاية الوقت الرسمي، في نتيجة فرضت نفسها بعد شوطين متكافئين تكتيكيًا.

تعادل مثير أمام ميلان في الكالتشيو

وقبل أيام، نجح روما في انتزاع تعادل 1‑1 أمام ميلان في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث تقدم ميلان أولًا قبل أن يعادل لورينزو بيليجريني من ركلة جزاء لصالح روما في الدقيقة 74، في مواجهة كانت حاسمة في سباق المراكز المؤهلة للأدوار الأوروبية.

يستمر فريق روما في دوريه المحلي والقاري بأداء متوازن، مع سعي واضح لتحقيق نتائج أفضل في المراحل القادمة من الموسم.