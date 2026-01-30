مناقشة التعاون الأكاديمي بين كبرى المؤسسات بمصر ورومانيا في معرض الكتاب

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في الندوة المصرية–الرومانية رفيعة المستوى التي عُقدت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك تزامنًا مع استضافة جمهورية رومانيا ضيفَ شرف الدورة السابعة والخمسين للمعرض.

وأقيمت الندوة تحت عنوان: "آفاق جديدة: مناقشة التعاون الأكاديمي والمبادرات الجديدة المحتملة بين كبرى المؤسسات الأكاديمية في مصر ورومانيا"، في إطار تعزيز الشراكة العلمية والثقافية بين البلدين وفتح مجالات أوسع للتعاون الجامعي الدولي.

وشهدت الجلسة مشاركة قيادات أكاديمية ودبلوماسية بارزة من الجانبين، حيث أدار الندوة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وحضر من الجانب المصري كل من: الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة العاصمة لشئون التعليم والطلاب.

ومن الجانب الروماني شارك كل من: السفيرة اوليفيا توديران سفيرة رومانيا لدى جمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة كلارا فولينتيرو مساعد وزير الخارجية الروماني للشئون الثقافية والعلمية، والدكتور ماريان بريدا رئيس جامعة بوخارست، والدكتور ميهنا كوستويّو رئيس جامعة بوليتكنيك بوخارست، والدكتور جورجي هوردوزيو ممثلًا عن جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية.

وناقشت الندوة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر ورومانيا، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة، في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة، وعلى رأسها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والبحث متعدد التخصصات، والاستدامة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير منظومات التعليم العالي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات في البلدين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مؤسسي مستدام مع الجامعات الرومانية، وتوسيع مجالات الشراكة في التعليم العالي والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي، بما يخدم جهود التنمية في البلدين ويعزز العلاقات الثنائية.

وأشار رئيس الجامعة إلى التزام جامعة القاهرة بتطوير برامج التعاون المشترك، وتبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإطلاق مبادرات أكاديمية وبحثية مشتركة تحقق أثرًا علميًا وتنمويًا مستدامًا.

من جانبه، صرّح الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بأن هذه الندوة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين البعد الأكاديمي والدبلوماسي في دعم العلاقات الدولية للتعليم العالي المصري، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات يدعم بقوة التوسع في الشراكات الدولية النوعية، وإنشاء البرامج المشتركة، بما يسهم في رفع جودة التعليم العالي المصري وتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا.

وعقب انتهاء فعاليات الندوة، عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق اجتماعًا موسعًا جمعه بالدكتور ماريان بريدا رئيس جامعة بوخارست، وفي حضور سفيرة رومانيا بالقاهرة ومساعد وزير الخارجية الروماني للشئون الثقافية والعلمية، وبمشاركة عدد من قيادات جامعة بوخارست واعضاء هيئة التدريس بها، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي المشترك بين الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى توسيع الشراكة من خلال إطلاق برامج دراسية مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلًا عن مشاركة الجامعات الرومانية في برنامج المدرسة الصيفية الدولية الذي تنظمه جامعة القاهرة، بما يسهم في دعم الحراك الأكاديمي والتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإعداد لمشروع اتفاقية تعاون ثنائية شاملة بين جامعة القاهرة وجامعة بوخارست، تمهيدًا لتوقيعها على هامش الاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات المصرية–الرومانية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الجامعي الدولي.