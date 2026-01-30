قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
دعاء اليوم الحادى عشر من شعبان.. كلمات تصب عليك الخير صبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مناقشة التعاون الأكاديمي بين كبرى المؤسسات بمصر ورومانيا في معرض الكتاب

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في الندوة المصرية–الرومانية رفيعة المستوى التي عُقدت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك تزامنًا مع استضافة جمهورية رومانيا ضيفَ شرف الدورة السابعة والخمسين للمعرض.

وأقيمت الندوة تحت عنوان: "آفاق جديدة: مناقشة التعاون الأكاديمي والمبادرات الجديدة المحتملة بين كبرى المؤسسات الأكاديمية في مصر ورومانيا"، في إطار تعزيز الشراكة العلمية والثقافية بين البلدين وفتح مجالات أوسع للتعاون الجامعي الدولي.

وشهدت الجلسة مشاركة قيادات أكاديمية ودبلوماسية بارزة من الجانبين، حيث أدار الندوة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وحضر من الجانب المصري كل من: الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة العاصمة لشئون التعليم والطلاب.

ومن الجانب الروماني شارك كل من: السفيرة اوليفيا توديران سفيرة رومانيا لدى جمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة كلارا فولينتيرو مساعد وزير الخارجية الروماني للشئون الثقافية والعلمية، والدكتور ماريان بريدا رئيس جامعة بوخارست، والدكتور ميهنا كوستويّو رئيس جامعة بوليتكنيك بوخارست، والدكتور جورجي هوردوزيو ممثلًا عن جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية.

وناقشت الندوة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر ورومانيا، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة، في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة، وعلى رأسها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والبحث متعدد التخصصات، والاستدامة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير منظومات التعليم العالي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات في البلدين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مؤسسي مستدام مع الجامعات الرومانية، وتوسيع مجالات الشراكة في التعليم العالي والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي، بما يخدم جهود التنمية في البلدين ويعزز العلاقات الثنائية.

وأشار رئيس الجامعة إلى التزام جامعة القاهرة بتطوير برامج التعاون المشترك، وتبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإطلاق مبادرات أكاديمية وبحثية مشتركة تحقق أثرًا علميًا وتنمويًا مستدامًا.

من جانبه، صرّح الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بأن هذه الندوة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين البعد الأكاديمي والدبلوماسي في دعم العلاقات الدولية للتعليم العالي المصري، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات يدعم بقوة التوسع في الشراكات الدولية النوعية، وإنشاء البرامج المشتركة، بما يسهم في رفع جودة التعليم العالي المصري وتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا.

وعقب انتهاء فعاليات الندوة، عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق اجتماعًا موسعًا جمعه بالدكتور ماريان بريدا رئيس جامعة بوخارست، وفي حضور سفيرة رومانيا بالقاهرة ومساعد وزير الخارجية الروماني للشئون الثقافية والعلمية، وبمشاركة عدد من قيادات جامعة بوخارست واعضاء هيئة التدريس بها، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي المشترك بين الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى توسيع الشراكة من خلال إطلاق برامج دراسية مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلًا عن مشاركة الجامعات الرومانية في برنامج المدرسة الصيفية الدولية الذي تنظمه جامعة القاهرة، بما يسهم في دعم الحراك الأكاديمي والتبادل الثقافي والعلمي بين البلدين.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإعداد لمشروع اتفاقية تعاون ثنائية شاملة بين جامعة القاهرة وجامعة بوخارست، تمهيدًا لتوقيعها على هامش الاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات المصرية–الرومانية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الجامعي الدولي.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

الاهلي

كامويش يخضع لفحص طبي بمستشفيات الجيزة قبل الانضمام لـ الأهلي

توروب

توروب والشناوي يتفقدان أرض ملعب مباراة الأهلي و يانج أفريكانز

النادي الأهلي

الأهلي بالزي التقليدي أمام يانج أفريكانز غدا

بالصور

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد