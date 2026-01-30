أقل سعر قبل رمضان.. أسعار الياميش والمكسرات في المجمعات الاستهلاكية

تواصل الأسر المصرية في مختلف المحافظات استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويأتي ياميش رمضان 2026 على رأس أولويات المواطنين، باعتباره عنصرا أساسيا على الموائد الرمضانية وامتدادا لعادات اجتماعية متوارثة ترتبط بالشهر الكريم.

أسعار ياميش رمضان 2026

ومع اقتراب حلول رمضان، تشهد الأسواق ومحال العطارة والمجمعات الاستهلاكية حركة نشطة وإقبالا متزايدا من المواطنين للاستعلام عن الأسعار وأماكن البيع.

ويزداد الاهتمام بأسعار ياميش رمضان هذا العام في ظل سعي المستهلكين إلى المقارنة بين المنافذ المختلفة، سواء في الأسواق الشعبية أو المعارض الرسمية أو المجمعات الاستهلاكية، بهدف الحصول على أفضل جودة ممكنة بأقل تكلفة، خاصة مع تنوع الأصناف واختلاف درجات الجودة والأحجام.

ياميش رمضان

أماكن بيع ياميش رمضان 2026

يتوافر ياميش رمضان في عدد كبير من المنافذ المنتشرة بجميع المحافظات، ومن أبرزها:

منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية

منطقة باب الشعرية باعتبارها من أشهر أسواق العطارة

منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

معارض أهلا رمضان 2026 التي تقام سنويا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

شارع العطارين القريب من شارع المعز بحي الجمالية

شارع باب البحر الممتد من ميدان باب الشعرية حتى شارع كلوت بك بمنطقة الفجالة قرب ميدان رمسيس

ياميش رمضان

أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الاستهلاكية

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ياميش رمضان 2026 داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مع خصومات تصل إلى 25%، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلح جاف 700 جرام: 20 جنيها

بلح جاف 1 كيلو: 25 جنيها

بلح نصف جاف 700 جرام: 50 جنيها

بلح نصف جاف 800 جرام: 55 جنيها

بلح نصف جاف 1600 جرام: 105 جنيهات

فول سوداني مجروش حلويات 500 جرام: 55 جنيها

طبق كاجو وسط 250 جرام: 167.5 جنيه

طبق زبيب 500 جرام: 105 جنيهات

طبق عين جمل إكسترا 250 جرام: 160 جنيها

طبق لوز 250 جرام: 132.5 جنيه

طبق فستق أمريكي 250 جرام: 205 جنيهات

لفة تين مدور 250 جرام: 140 جنيها

لفة تين مدور 300 جرام: 150 جنيها

جوز هند نصف دسم 500 جرام: 75 جنيها

بندق حصى 500 جرام: 210 جنيهات

خروب قرون 500 جرام: 125 جنيها

مشمشية سوري 250 جرام: 125 جنيها

قمر الدين مصري 400 جرام: 30 جنيها

قمر الدين 400 جرام: 70 جنيها

قمر الدين سوري 400 جرام: 80 جنيها

لوز حصى 500 جرام: 150 جنيها

قراصيا 250 جرام: 80 جنيها

أسعار المشمشيات في رمضان 2026

مشمشية تركي مقاس 8: 540 جنيها

مشمشية تركي مقاس 4: 660 جنيها

مشمشية تركي مقاس زيرو: 750 جنيها

أسعار الزبيب في الأسواق

زبيب أحمر: 140 جنيها

زبيب مصري: 160 جنيها

زبيب مصري (درجة أعلى): 180 جنيها

زبيب VIP: 210 جنيهات

زبيب إيراني: 210 جنيهات

ياميش رمضان

أسعار جوز الهند قبل رمضان

جوز هند كامل خشن الدسم: 260 جنيها

جوز هند نصف دسم: 145 جنيها

جوز هند صفر سيريلانكي: 330 جنيها

جوز هند كامل ناعم الدسم: 210 جنيهات

أسعار التين المجفف والقراصيا

تين مدور الأمراء: 120 جنيها

تين مدور السعيد: 130 جنيها

تين مدور سلمى: 95 جنيها

تين حبل: 550 جنيها

تين تركي مقاس 4: 620 جنيها

قراصيا أرجنتيني جامبو: 320 جنيها

قراصيا تركي وسط: 290 جنيها

قراصيا أرجنتيني مخلي: 340 جنيها

قراصيا مقاسات خاصة: 400 جنيه