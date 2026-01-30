مسلسلات رمضان 2026 … شاهد برومو مسلسل حكاية نرجس لريهام عبد الغفور

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حكاية نرجس من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، برومو العمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وظهرت بطلة العمل ريهام عبد الغفور، وهي تقوم بمحاولة الحصول علي أطفال بطريقة غير قانونية من آجل تحقيق حلم الامومة.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

قصة العمل:

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.