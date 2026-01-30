أخبار الوادي الجديد| اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة.. والأوقاف تطلق حملة لنظافة المساجد استعدادا لشهر رمضان

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم، من أهمها اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة.

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن اعتماد مخازن التطعيمات بالمديرية، وذلك بعد استيفاء كافة معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم السيد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد،

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا للجهود المبذولة في تطوير منظومة تخزين الأمصال واللقاحات، والالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات الجودة ومعايير السلامة وسلاسل التبريد، بما يضمن الحفاظ على كفاءة وفاعلية التطعيمات طبقًا للمعايير المعتمدة.

- قرار الاعتماد بعد الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة وسلامة التخزين

وجرى الاعتماد بحضور المدير الوقائي، ومدير إدارة الأمراض المعدية، ومدير جودة التطعيمات، ومسؤول سلسلة التبريد، وصيدلي مخزن الطعوم، حيث تم المرور الميداني على المخازن، ومراجعة الإجراءات الفنية والتنظيمية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة وسلامة التخزين.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للفرق الطبية والفنية والإدارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي، حيث تواصل المديرية جهودها لاستكمال خطط الاعتماد لباقي المنشآت الصحية، بما يسهم في تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة لأهالي محافظة الوادي الجديد.

أوقاف الوادي الجديد تطلق حملة لنظافة المساجد استعدادًا لشهر رمضان

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سبل الراحة .

حملات لنظافة المساجد قبل شهر رمضان

وقال الشيخ رمضان يوسف مدير أوقاف الوادي الجديد، إن الهدف من إطلاق هذه الحملة الموسعة والشاملة هو امتثال لأمر الله تعالى في كتابه الكريم حين قال: "وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود"، وأن المقصود تنظيف وتطهير وتعقيم جميع المساجد في المحافظة، وتهيئة البيئة الصحية والآمنة لرواد المساجد الكرام، وإزالة أي مخلفات من داخل المسجد أو خارجه أو من فوق أسطح المساجد.

وأشارت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد إلى أن الحملات تشمل تنظيف السجاد، تعقيم الفرش، غسيل دورات المياه، وتلميع المصابيح والمراوح، إذ يتم توجيه الأئمة والعاملين بضرورة العناية التامة بنظافة بيوت الله، مع تكثيف المرور المفاجئ لضمان الجودة، مما يضمن بيئة آمنة وروحانية للمصلين.

الوادي الجديد تستعد لاستضافة النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية



عقد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اجتماعا تنسيقيًا، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد سيد مستشار رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون تطوير التعليم، ومسئولي القطاعات التنفيذية المعنية، وذلك لمتابعة جاهزية كافة القطاعات لفعاليات الأولمبياد الحدودية والذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير 2026.

توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية

تم التأكيد خلال اللقاء على توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية وسبل الراحة للشباب المشاركين من 6 محافظات حدودية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقالت محافظة الوادي الجديد، إن فاعليات الأولمبياد الحدودية تأتي في إطار حرص الدولة علي تنمية المناطق الحدودية كما تهدف إلي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها في إطار مختلف البرامج والأنشطة التي تقوم بتنفيذها الوزارة، وتشهد النسخة السادسة مشاركة واسعة من محافظات ( مطروح – الوادي الجديد – أسوان – جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر.