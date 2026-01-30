عمليات جراحية معقدة بالقلب بملايين الجنيهات تجري مجاناً .. طارق رشيد يكشف تفاصيلها

أمراض القلب ، أحد اهم مسببات الوفاة في العالم ومصر ، ولذا اتجهت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة للإهتمام بهذا الملف الهام سواء من خلال التوعية أو إدخال الجراحات المعقدة التي أثبتت فعاليتها علي الرغم من تكلفتها الباهظة ، ولذا كان لنا هذا الحوار الهام مع الدكتور طارق رشيد أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس ، ورئيس قسم أمراض القلب بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشارك في عدد من العمليات الجراحية المعقد بمستشفيات التأمين الصحي العام .

الدكتور طارق رشيد

في البداية دكتور طارق لماذا الإهتمام جراحات القلب ؟

الإهتمام بجراحات القلب الحديثة يرجع الي نسبة الوفيات المرتبطة بها إذ أن ثلث الوفيات في العالم بسبب أمراض القلب والشرايين وفي مصر تصل الي نصف الوفيات ، لذا كان التعاون مع هيئة الرعاية الصحية في خطوة لدعم جهود الدولة في مشروع التأمين الصحي الشامل .

ما الجديد في جرحات القلب داخل هيئة الرعاية الصحية ؟

قبل التطرق الي الجديد في جرحات القلب والشرايين ، لابد ان أشير إلي أمر هام وهو المستوي الرائع لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد والأمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المراكز الطبية ، وعقب دخول منشات الهيئة في محافظة بورسعيد للمرة الأولي شعرت بفخر بتلك الامكانيات ولم أصدق حينها أن المستشفيات الحكومية في مصر وصلت لتلك الدرجة من التميز .

اما ما يتعلق بالجديد في عمليات امراض القلب والشرايين ، فهناك تقنية حديثة تسمي TAVI (زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة) هو تقنية طبية طفيفة التوغل تستخدم لعلاج تضيق الصمام الأبهري عن طريق استبدال الصمام التالف بصمام صناعي (من أنسجة حيوانية) عبر قسطرة وعائية، غالباً من الفخذ، دون الحاجة لجراحة قلب مفتوح. يعتبر حلاً مثالياً للمرضى كبار السن أو من لديهم مخاطر عالية للجراحة التقليدية.

هل تم إجراء عمليات داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بتلك التقنية ؟ وماهي تكلفتها ؟

نعم أجرينا ما يقرب من 150 تداخل عن طريق TAVI في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ، وفيما يخص التكلفة خارج مظلة التأمين الشامل تتكلف ما يزيد عن مليون جنيه مصري لا يتحمل المريض فيها اي مبلغ سوي 480 جنيه رسوم إدارية والباقي تتكفل به هيئة الرعاية الصحية .

وللعلم يجب أن نشير إلي ان هذا النوع من التداخلات يصلح لفئة معينة فقط وبناء علي رأي طبي وليس من باب الرفاهية ، حيث انها بديلاً للقلب المفتوح في الحالات التي لا تستطيع إجراء القلب المفتوح نظراً لحالتها الصحية ، وقبل ذلك كان الخيار الوحيد ترك الحالة مع العلاجات الدوائية أو المغامرة بالقلب المفتوح الذي يمثل خطراً علي مثل تلك الحالات الكبيرة في السن أكبر من 70 عاماً او الحالات المصابة بعدد من الأمراض التي تؤثر علي الصحة العامة .

هل تم إجراء عمليات أخري خارج هيئة الرعاية الصحية ؟

بالفعل تم إجراء جراحة دقيقة داخل مستشفي العاصمة الإدارية الجديدة التابعة لهيئة التأمين الصحي القديم ، وهنا لابد أن نشير ان التعاون الصحي لا يميز بين جهة حكومية وأخري في النهاية صالح المريض هو الهدف الأسمي للجميع .

وتم بث حي لحالة قسطرة قلبية عالية التعقيد، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر الشرق الأوسط لانسدادات الشرايين التاجية المزمنة، المنعقد في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لتحقيق التطور المستمر والارتقاء بالمنظومة الصحية .