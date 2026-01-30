انفوجراف..حصات وزارة التنمية المحلية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 173 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حيث تضمن الأسبوع مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (23 : 29 يناير 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 23 يناير 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبى للمجزر الآلى بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية حوالى 19.8 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

وتلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحليه، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة من القطاع علي عدد من مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة أسوان التى يتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية في جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات .

*السبت 24 يناير 2026:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور جمال سامي رئيس الجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتعزيز التعاون والتنسيق لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الخامس والعشرين من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لعام 2025 / 2026، بإجمالي 5 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا من جميع المحافظات، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

*الأحد 25 يناير 2026:*

نظّمت وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري، لتأهيل فرق عمل موازنة البرامج والأداء بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك دعمًا لتطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء بوحدات الإدارة المحلية.

*الأثنين 26 يناير 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التوقيع علي عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد (١٠) مراكز شبكات المرافق بمحافظات "القليوبية - المنوفية - الشرقية - بورسعيد - الفيوم - بني سويف المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر"، بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة، وذلك بالتنسيق بين الوزارة واللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة .

وهنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، المحافظات والكوادر المحلية الفائزة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة والتى تم الإعلان عنها فى الاحتفالية التى أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من المسئولين الإماراتيين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبى لمجزر مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 21 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

*الثلاثاء 27 يناير 2026:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تعد أحدث المنشآت الطبية التابعة لمجموعة مستشفيات كليوباترا بشرق القاهرة، وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030 وعقب الافتتاح تم تفقد عددا من الأقسام المختلفة بمستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن التشغيل التجريبى لمجزر مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 21.8 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات .

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، احتفالية هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشائها والتى تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، والمستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، والشخصيات العامة والسفراء والدبلوماسيين.